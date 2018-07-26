Сегодня, 9 августа 2018 года, оккупанты РФ вызвали на допрос крымских татарок: Наджие Аджи-Мамутову и Селиме Алиеву.

Об этом передает общественная организация "Крымская солидарность", передает QHA.

По данным правозащитников, их вызывают на опрос в так называемый "следственный отдел города Алушта ГСУ СКР по Республике Крым" по делу Гульсум Алиевой.

Соправождать Аджи-Мамутову и Алиеву будет адвокат Эдем Семедляев, который представляет интересы Гульсум Алиевой и оказывает семье консультационные юридические услуги.

Напомним, утром 19 июля сотрудники ФСБ ворвались в дом крымского татарина, фигуранта "дела ялтинской группы" Муслима Алиева. По данным правозащитников, в операции было задействовано более 10 силовиков.

Вскоре дочери Муслима — Гульсум Алиевой было предъявлено обвинение в связи с публикациями на странице общественной организации "Крымская солидарность" в Facebook.

Ей вручили постановление о подозрении в разжигании межнациональной розни в социальных сетях и вызвали на допрос.