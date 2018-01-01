Пособника оккупации Крыма из минобороны РФ будут судить в Украине заочно

17:52 09.08.2018 0 комментариев Крым

В сентябре состоится суд по делу статс-секретаря и заместителя министра обороны РФ Николая Панкова, обвиняемого в пособничестве оккупации АР Крым.

Поскольку обвиняемый уклоняется от следствия и объявлен в международный розыск, дело будет рассмотрено в его отсутствие.

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на постановление суда, передает Флот - 2017.

Соломенский суд в Киеве 17 июля провел подготовительное заседание по делу.

Панков обвиняется в посягательстве на территориальную целостность Украины, подстрекательстве к государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц.

«В период с 05.03.2014 по 19.03.2014 ... находясь на территории Командования ВМС ВС Украины, дислоцированного по адресу: г. Севастополь, ул. Соловьева, 1, будучи представителем власти - статс-секретарем - заместителем Министра обороны РФ, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с представителями власти РФ и должностными лицами Вооруженных Сил РФ ... выполняя отведенную ему роль пособника ...  в склонении военнослужащих из числа высших офицеров командование ВМС ВС Украины к невыполнению приказов командования ВСУ, непринятие ими никаких мер по отражению вооруженной агрессии РФ, обороны Украины, защиты ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности, и угрожая возможностью реального применения оружия ВС РФ, чем преодолел их волю к сопротивлению, тем самым способствовал беспрепятственному вторжению военнослужащих ВС РФ для осуществления военной оккупации территории полуострова Крым, захват ими административных зданий и ключевых объектов военной и гражданской инфраструктуры, которые имеют важное оборонное и стратегическое значение, что привело к тяжелым последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины и причинения убытков в виде потери объектов государственной собственности на общую сумму 1 080 352 000 000 грн », - говорится в материалах дела.

Обвинение установило, что в марте 2014-го Панков путем уговоров, подкупа и обещаниями дальнейшего прохождения службы на территории полуострова Крым, денежного обеспечения, а также угрозами применения физического насилия и оружия в случае отказа, лично склонял украинских офицеров, в частности, командующего ВМС ВС Украины вице-адмирала, заместителя командующего ВМС ВС Украины капитана 2 ранга и других, к совершению государственной измены, перехода на сторону врага в период вооруженного конфликта, оказание иностранному государству и его представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Также Панков обвиняется в том, что обеспечил блокировки подразделениями ВС РФ во взаимодействии с военными казачьими обществами под видом местного населения полуострова Крым и представителями так называемой «самообороны», военных частей ВС Украины, ГПС, ВВ МВД Украины для пресечения их законной деятельности по отражению вооруженной агрессии РФ, обороны Украины, защиты ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности; блокирование транспортных коммуникаций с целью нарушения нормальной работы морского и воздушного военного транспорта; повреждение объектов, имеющих важное оборонное значение для обеспечения военной оккупации ВС РФ территории полуострова Крым.

Сообщение о подозрении и повестка о вызове в августе 2016 доставлены в Министерство обороны РФ. Эта же информация направлена ​​на официальную электронную почту министерства. Но Панков в Главную военную прокуратуру ГПУ не явился. В дальнейшем суд разрешил расследовать его дело заочно. По данным контрразведки СБУ, Панков находится в Москве.

Суд установил, что обвиняемый объявлен в международный розыск, уклоняется от следствия и суда и постановил проводить рассмотрение дела в его отсутствие.

Судебное разбирательство начнется 6 сентября.



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