В оккупированном Крыму ЧФ РФ начал учения в рамках проведения совместной командно-штабной тренировки по управлению силами под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова .

Об этом сообщает российское Министерство обороны, передает Флот - 2017.

В учения вовлечены органы военного управления ЧФ РФ, Крымская и Новороссийская военно-морские базы, основные корабельные и береговые соединения, а также части морской авиации и ПВО ЧФ.

В ходе тренировки будут отрабатываться действия по управлению силами флота при приведении их в различные степени готовности, а также организация взаимодействия соединений и частей в составе межвидовой группировки войск, дислоцированной на оккупированном Крымском полуострове.

Корабельные соединения и береговые части ЧФ РФ проведут практические тренировки в составе разведывательно-ударных контуров.

Учения продлятся до 10 августа.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия.

Напомним, в начале июня Южный военный округ провел масштабные учения на аннексированном полуострове.

Южный военный округ (ЮВО) - военно-административная единица Вооружённых Сил Российской Федерации на юго-западе страны, предназначенная для обороны юга России. Штаб округа дислоцируется в Ростове-на-Дону. Действующий командир - генерал-полковник Александр Дворников. В ЮВО входят Краснознаменный Черноморский флот, Краснознамённая Каспийская флотилия и 4-е Краснознамённое командование ВВС и ПВО.

Войска и силы ЮВО дислоцируются в административных границах двух федеральных округов (Южного и Северо-Кавказского) РФ.

В 2014 году Россия незаконно включила в состав ЮВО так называемую «Республику Крым» и г. Севастополь.

Так называемая Крымская военно-морская база – незаконно воссозданное 1 декабря 2014 года (после аннексии Крыма Россией) разнородное оперативно-территориальное объединение Черноморского флота. Штаб объединения находится в оккупированном Севастополе в том месте, где ранее находился штаб ВМС Украины.

В зоне ответственности так называемой «Крымской военно-морской базы» находится Чёрное море от границы с Украиной на западе и до Керченского пролива на востоке.