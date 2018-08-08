В оккупированном Крыму продолжаются допросы крымских татар
|16:58 09.08.2018
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|Крым
10 августа 2018 года в следственный отдел так называемой УФСБ России по оккупированным Крыму и городу Севастополю вызван на допрос по повестке 33-летний житель Бахчисарая Мустафа Сейтасанов.
Повестка была вручена родному брату Мустафы — Зеври Сейтасанову, сообщает общественная организация «Крымская солидарность», передает GuildHall.
Со слов брата, Мустафа Сейтасанов приглашен в качестве свидетеля к старшему «следователю по особо важным делам следственного отдела» майору Грамашову.
Он, в частности, ведет дело «бахчисарайской группы» по «делу Хизб ут-Тахрир».
— Знает ли сам приглашенный о своём процессуальном статусе и о предстоящем допросе — неизвестно,— говорится в сообщении.
Отметим, что ранее Сейтасанов работал парковщиком в караван-сарае «Салачик», регулярно подвергавшемся многочисленным внеплановым проверкам со стороны различных инстанций, по итогам которых был закрыт на неопределенный срок, а сам владелец, Марлен Асанов в октябре 2017 года арестован и заключен под стражу в СИЗО.
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