10 августа 2018 года в следственный отдел так называемой УФСБ России по оккупированным Крыму и городу Севастополю вызван на допрос по повестке 33-летний житель Бахчисарая Мустафа Сейтасанов.

Повестка была вручена родному брату Мустафы — Зеври Сейтасанову, сообщает общественная организация «Крымская солидарность», передает GuildHall.

Со слов брата, Мустафа Сейтасанов приглашен в качестве свидетеля к старшему «следователю по особо важным делам следственного отдела» майору Грамашову.

Он, в частности, ведет дело «бахчисарайской группы» по «делу Хизб ут-Тахрир».

— Знает ли сам приглашенный о своём процессуальном статусе и о предстоящем допросе — неизвестно,— говорится в сообщении.

Отметим, что ранее Сейтасанов работал парковщиком в караван-сарае «Салачик», регулярно подвергавшемся многочисленным внеплановым проверкам со стороны различных инстанций, по итогам которых был закрыт на неопределенный срок, а сам владелец, Марлен Асанов в октябре 2017 года арестован и заключен под стражу в СИЗО.