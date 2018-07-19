Народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что некоторые украинские политики стремятся избежать решения вопросов, связанных с аннексированным Россией Крымом, перед президентскими и парламентскими выборами 2019 года.

"Значительная часть украинского политикума перед выборами не спешит рассматривать вопросы, которые являются резонансными не столько даже с украинской точки зрения, сколько со стороны Российской Федерации… Некоторые политики хотят вообще избежать решения проблем возвращения Крыма и разговоров о том, каким будет будущее Крыма после восстановления государственного суверенитета Украины над полуостровом", - сказал он на пресс-конференции на тему "Празднование Международного дня коренных народов мира" в четверг, 9 августа, в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, политики, имеющие амбиции на грядущих выборах 2019 года, должны высказать свою позицию по ряду чувствительных вопросов, связанных с Крымом.

"Мы будем и дальше делать всё для того, чтобы политики, которые уже заявили или еще заявят в ближайшее время о своих определенных амбициях в связи с выборами 2019 года, как президентскими, так и парламентскими, чтобы каждый из них обязательно определился по ключевым вопросам для нас. Первый вопрос – кем для них является Путин и каким образом они видят доведение этого международного преступника до международного суда. Второй вопрос - это пути и механизмы возвращения Крыма. Третий вопрос - это вопрос будущего статуса Крымской автономии в составе Украинского государства", - проинформировал Р.Чубаров.

Он подчеркнул, что игнорирование ответов будет свидетельствовать о неприемлемости данных вопросов такими политиками.

"Если политики будут избегать ответов на эти вопросы, мы будем исходить из того, что эти политики, еще не став президентами или депутатами, уже имеют определенные неприемлемые взгляды на будущее Крыма и других оккупированных территорий Украины", - резюмировал нардеп.