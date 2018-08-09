Акции «Аэрофлота» упали на 11% на фоне сообщений о новых санкциях США.
|16:04 09.08.2018
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|Россия
Акции крупнейшего российского авиаперевозчика «Аэрофлот» подешевели более чем на 11% на Московской бирже.
Цена закрытия 8 августа составила 111,8 рубля за акцию.
Торги 9 августа открылись с ценой 108 рублей, но уже к 10:30 утра котировки упали ниже 100 рублей.
К 11:30 ценные бумаги частично отыграли падение и теперь торгуются по 104,8 руб. В «Аэрофлоте» не предоставили комментарий об изменении стоимости компании, сообщает Фонтанка.
8 августа США заблаговременно проинформировала российскую сторону о введении санкций из-за отравления Скрипалей.
В частности, предлагается ввести запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения. Если Москва в течение трех месяцев не предоставит гарантий неприменения химического оружия, американские власти могут ввести дополнительные санкции, в том числе запрет на полеты «Аэрофлота» в США.
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Рубль на фоне известий о санкциях на открытии торгов 9 августа подешевел к американской и европейской валютам.
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