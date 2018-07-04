В 2016 году объем освобождений от уплаты прав на импорт и налога на загрязнение окружающей среды, предоставленных правительством Молдовы фирмам из Приднестровья на товары, ввезенные/вывезенные с таможенной территории страны, достиг 1,86 млрд леев, что в три раза больше, чем в 2014 году.

Согласно решению Совета по конкуренции, эти освобождения были предоставлены Таможенной службой в качестве меры поддержки экономическим агентам из восточных районов Молдовы, зарегистрированным в Государственной регистрационной палате, реорганизованной путем слияния с Агентством государственных услуг, сообщает stiri.md со ссылкой на mold-street.com, передает allmoldova.

Однако Совет по конкуренции установил, что эти освобождения не являются государственной помощью, так как согласно положениям Закона о государственной помощи посредством этих мер не происходит передача публичного имущества бенефициару или отказ поставщика от определенных будущих бюджетных доходов, безусловных или возможных к получению от бенефициара, поскольку эти налоговые отношения не связаны с бюджетной системой страны.

В то же время утверждается, что освобождение от уплаты налогов и сборов, предоставленных фирмам из Приднестровья, зарегистрированным в Агентстве государственных услуг, но которые не имеют налоговых отношений с бюджетной системой страны, предоставляется в соответствии с налоговой и таможенной политикой Молдовы.

Таким образом, госорган решил, что министерство финансов и Таможенная служба исключат из информации, ежегодно представляемой Совету по конкуренции для заполнения Регистра государственной помощи, меры поддержки, предоставленные для компаний из восточных районов Молдовы.

Согласно данным, представленным Таможенной службой, объем освобождений по налогам и выплатам по товарам, ввозимым/вывозимым с таможенной территории страны экономическими агентами из восточных районов РМ, зарегистрированными в Агентстве государственных услуг, увеличилась с 644,64 млн леев в 2014 году до 1,61 млрд леев в 2015 году и около 1,86 млрд леев в 2016 году.

Отметим, что многие компании из Тирасполя, включая группу Sheriff, которая контролирует большую часть экономики данного региона, используют эти освобождения.

Однако руководство Тирасполя часто обвиняет Кишинев в продвижении политики экономической блокады региона.