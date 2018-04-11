Хозяйственный суд удовлетворил иск прокуратуры Одесской области в интересах государства к ответчикам — публичному акционерному обществу и частному нотариусу, и вернул в собственность государства целостный имущественный комплекс портового элеватора в Одессе стоимостью более 260 млн грн.

“Исковые требования заключались в признании права собственности на имущество за государством, а также признании незаконными и отмене решений о государственной регистрации права частной собственности на это имущество за предприятием. Так, решением суда признаны незаконными действия нотариуса, которая зарегистрировала за ПАО (продовольственно-зерновая сфера) право собственности на целостный имущественный комплекс портового элеватора в г.Одессе. Площадь элеватора — а это комплекс зданий, депо, гаражи, подсобные хозяйства, склады и цеха — составляет более 25 тыс. кв. м. Оценочная стоимость имущества составляет более 260 млн грн”, — сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области в четверг, 9 августа, передает УкрРудПром.

В облпрокуратуре отметили, что нотариальные действия совершены с превышением полномочий, а именно при отсутствии решения владельца элеватора — государства в лице Кабинета министров Украины об изменении правового статуса имущества.