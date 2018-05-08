У берегов Турции затонула лодка с нелегальными мигрантами
|14:42 09.08.2018
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|Турция
У побережья Кушадасы на западе Турции погибли по меньшей мере 9 из 13 мигрантов, находившихся на затонувшем судне.
Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на турецкие СМИ, передает Укринформ.
"В четверг погибло как минимум 9 человек, среди них дети, после того, как лодка с 13 нелегальными мигрантами затонула у побережья Кушадасы на западе Турции", - говорится в сообщении.
По информации турецких СМИ, четырех мигрантов удалось спасти в результате операции береговой охраны по поиску и спасению.
Как сообщает Daily Sabah, в течение последних лет тысячи мигрантов уже попытались пересечь Эгейское море, чтобы добраться до Греции и продолжить путь в направлении северной и западной Европы.
Отмечается, что в соответствии с соглашением между Европейским Союзом и Турцией от 20 марта 2016 года, Греция может возвращать "нелегальных мигрантов" в Турцию, а взамен в странах-членах ЕС будут расселены сирийские беженцы из Турции.
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