У берегов Турции затонула лодка с нелегальными мигрантами

14:42 09.08.2018 0 комментариев Турция

У побережья Кушадасы на западе Турции погибли по меньшей мере 9 из 13 мигрантов, находившихся на затонувшем судне.

Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на турецкие СМИ, передает Укринформ.

"В четверг погибло как минимум 9 человек, среди них дети, после того, как лодка с 13 нелегальными мигрантами затонула у побережья Кушадасы на западе Турции", - говорится в сообщении.

По информации турецких СМИ, четырех мигрантов удалось спасти в результате операции береговой охраны по поиску и спасению.

Как сообщает Daily Sabah, в течение последних лет тысячи мигрантов уже попытались пересечь Эгейское море, чтобы добраться до Греции и продолжить путь в направлении северной и западной Европы.

Отмечается, что в соответствии с соглашением между Европейским Союзом и Турцией от 20 марта 2016 года, Греция может возвращать "нелегальных мигрантов" в Турцию, а взамен в странах-членах ЕС будут расселены сирийские беженцы из Турции.



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