Адвокат международной правозащитной группы «Агоры» Наташа Добрева попросила уполномоченного России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаила Гальперина перевести украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего голодовку в колонии в Лабытнанги, в гражданскую больницу в Крыму.

Ранее 25 июля ЕСПЧ постановил перевести Сенцова в больницу, которая находится ближе к месту проживания его семьи, пишет Новая Газета.

«Я прошу Вас озаботиться безопасным переводом Сенцова в Симферополь и госпитализацию в госпитале Святителя Луки в соответствии с инструкциями ЕСПЧ до тех пор, пока он не окончит голодовку», — говорится в письме Добревой, которое опубликовал в телеграм-канале руководитель «Агоры» Павел Чиков.

Клинический медицинский многопрофильный центр Святителя Луки выбрали в качестве места для лечения режиссера, поскольку он оснащен всем необходимым оборудованием. Кроме того, в Симферополе работает врач, у которого есть доступ к истории болезни Сенцова.

Адвокат Дмитрий Динзе сообщил РБК, что Сенцова ознакомили с письмами в адрес ЕСПЧ с просьбой о переводе в гражданскую больницу. Режиссер опасается, что не переживет этапирование из-за слабого здоровья. Кроме того, он заявил, что не хочет уезжать из тюремной больницы, поскольку там к нему хорошо относятся.

«Сенцов пояснил, что его привозили в реанимацию гражданской больницы по месту нахождения колонии, там было плохое отношение к нему и гражданские врачи хотели его приковать к кровати, начать насильно кормление, а также осуществлять иные медицинские действия против его воли, то есть создать пыточные условия», — отметил Динзе.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая Сенцов держит голодовку, требуя, чтобы российские власти отпустили всех украинских политзаключенных. Себя в их число он не включает.

8 августа двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан рассказала, что его здоровье сильно ухудшилось: «Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение».

В тот же день 8 августа, - Сенцов высказался о переводе в другую больницу «Меня не излечат, потому что я не болею, а голодаю и не собираюсь останавливаться»