Последние несколько лет Крым в мировой прессе изображается как захваченный пляж, где нарушают права человека.

Но эксперт по вопросам Крыма, главный редактор портала BlackSeaNews, председатель наблюдательного совета фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко считает, что эта картинка не является исчерпывающей, цитирует Информационное Сопротивление.

«Именно из Крыма сейчас исходит угроза всей Европе и Восточного Средиземноморья, - сказал он в интервью «Апострофу». - Крым и Сирия - это уже неразрывная связь, и она еще больше усилится после полного ввода в эксплуатацию Керченского моста. Уже четыре года из Крыма в Сирию поставляют зерно и военную технику. Когда же заработает железнодорожная часть моста, я уверен, что весь сирийский транзит передадут Крыму, потому что порт Новороссийск очень не хочет попасть в сирийский список американских санкций».

По словам Клименко, Европе потребуется время, чтобы понять, что Крым - это сверхмощная военная база, не имеющая аналогов в Европе.

Оттуда можно накрыть, например, Лондон и Средиземноморье до Испании.

«Там есть все: несколько видов крылатых ракет морского, сухопутного и воздушного базирования. Все они могут нести ядерные боеголовки и прошли испытания в сирийской войне. Новые корабли, подводные лодки, малые ракетные корабли с ракетами "Калибр" уже знают вкус крови - они стреляли тем самым "Калибром" по настоящим целям в Сирии.

Когда командир подводной лодки уже не первый раз нажимает кнопку «Пуск», то ему, по большому счету, все равно, где именно расположена цель - в Сирии или в Европе. Это войска, которые готовы к войне с кем угодно».

К тому же, говорит аналитик, за время оккупации Крыма Россия начала строить ракетные корветы на двух крымских заводах - в Феодосии и Керчи. Десять следующих ракетных кораблей будут построены именно там.

И это еще больше повысит уровень угрозы, которую несет Крым для всего европейского континента.

«И в нашей стране, и за ее пределами мы должны говорить о том, что Путин не остановится. Он уже царь, а не президент, - отмечает эксперт. - Он будет наступать. У него нет другого выхода - там не все так хорошо с экономикой, и ему нужен внешний фактор, чтобы сплачивать вокруг себя зазомбированное население, которому нужна победа.

Сейчас он играет с Трампом, Макроном, Меркель. Когда они наконец поймут это, у Путина не останется другого пути для доминирования в стране и по соседству, кроме ядерной угрозы и кибервойн». Аналитик считает, что агрессивная сущность путинского режима не изменилась - она ​​будет только усиливаться.