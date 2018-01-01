На заседании Совбеза ООН рассмотрели положение на оккупированных территориях Грузии
|13:25 09.08.2018
|0 комментариев
|Грузия
На заседании Совета безопасности ООН 8 августа 2018 года, председателем которого была Великобритания, в связи с 10-ой годовщиной российско-грузинской войны, обсудили вопрос положения на оккупированных территориях Грузии и решения конфликта.
Эту информацию распространяет пресс-служба министерства иностранных дел Грузии, передает Грузия Online.
В связи с этим с докладом в Совете безопасности выступила заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Тайе-Брук Зерихун.
По завершении заседания постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс сделала специальное заявление от имени США, Нидерландов, Франции, Польши, Швеции и Великобритании.
По ее словам, спустя 10 лет с российско-грузинской войны 2008 года Россия продолжает размещать на территории Грузии военное оснащение и военный персонал в большом количестве, развивать сотрудничество в сферах интеграции по военным вопросам и безопасности с де-факто властями т.н. Южной Осетии и Абхазии, которое ограничивает контакт между народами, мешает процессу примирения и носит крайне негативное влияние на повседневную жизнь населения.
По ее словам, действия России подтверждают, что сейчас поддержка территориальной целостности и суверенитета Грузии также важна, как во время войны 2008 года.
Абсолютное большинство международного содружества не признает т.н. независимость т.н. Южной Осетии и Абхазии, однако признание этих регионов Россией способствует разделению страны, продолжению конфликта и дестабилизации не только в Грузии, но и во всем регионе.
Представитель Великобритании призвала Россию выполнять шестипунктное соглашение от 12 августа 2008 года.
Вместе с тем, Карен Пирс обратила внимание на вопросы гуманитарного характера, которые появились в результате конфликта – о необходимости защиты прав беженцев и вынужденно перемещенных лиц, а также ограничении права на передвижение и ежедневных действиях, наносящих ущерб жизни населения.
Представитель Великобритании еще раз выразила поддержку в отношении прав беженцев и вынужденно перемещенных лиц и их право на возвращение в собственные дома.
Карен Пирс призвала стороны, в целях решения конфликта, усилить участие в Женевских международных переговорах. Она одобрила новую мирную инициативу правительства Грузии «Шаг к лучшему будущему».
Ещё на эту тему:
Грузия представила кандидатуру на пост генерального секретаря Всемирной туристской организации при ООН
Генсек ООН перенес визит на Южный Кавказ
Генсек ООН посетит Грузию 23 апреля
Спецдокладчик ООН посетит Грузию
Заместитель генерального секретаря ООН проведет встречи в Грузии
Грузия избрана в состав Совета по правам человека ООН
Грузинская делегация в ГА ООН будет акцентировать внимание на ситуации в оккупированных зонах
Комитет по правам человека ООН подготовил рекомендации для Грузии