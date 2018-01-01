На заседании Совбеза ООН рассмотрели положение на оккупированных территориях Грузии

13:25 09.08.2018 0 комментариев Грузия

На заседании Совета безопасности ООН 8 августа 2018 года, председателем которого была Великобритания, в связи с 10-ой годовщиной российско-грузинской войны, обсудили вопрос положения на оккупированных территориях Грузии и решения конфликта.

Эту информацию распространяет пресс-служба министерства иностранных дел Грузии, передает Грузия Online.

В связи с этим с докладом в Совете безопасности выступила заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Тайе-Брук Зерихун.

По завершении заседания постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс сделала специальное заявление от имени США, Нидерландов, Франции, Польши, Швеции и Великобритании.

По ее словам, спустя 10 лет с российско-грузинской войны 2008 года Россия продолжает размещать на территории Грузии военное оснащение и военный персонал в большом количестве, развивать сотрудничество в сферах интеграции по военным вопросам и безопасности с де-факто властями т.н. Южной Осетии и Абхазии, которое ограничивает контакт между народами, мешает процессу примирения и носит крайне негативное влияние на повседневную жизнь населения.

По ее словам, действия России подтверждают, что сейчас поддержка территориальной целостности и суверенитета Грузии также важна, как во время войны 2008 года.

Абсолютное большинство международного содружества не признает т.н. независимость т.н. Южной Осетии и Абхазии, однако признание этих регионов Россией способствует разделению страны, продолжению конфликта и дестабилизации не только в Грузии, но и во всем регионе.

Представитель Великобритании призвала Россию выполнять шестипунктное соглашение от 12 августа 2008 года.

Вместе с тем, Карен Пирс обратила внимание на вопросы гуманитарного характера, которые появились в результате конфликта – о необходимости защиты прав беженцев и вынужденно перемещенных лиц, а также ограничении права на передвижение и ежедневных действиях, наносящих ущерб жизни населения.

Представитель Великобритании еще раз выразила поддержку в отношении прав беженцев и вынужденно перемещенных лиц и их право на возвращение в собственные дома.

Карен Пирс призвала стороны, в целях решения конфликта, усилить участие в Женевских международных переговорах. Она одобрила новую мирную инициативу правительства Грузии «Шаг к лучшему будущему».



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