Комитет по иностранным делам Словакии выступил против попыток легитимизации оккупации Крыма Россией путем посещения отдельными словацкими политиками аннексированного полуострова.

Об этом говорится в заявлении парламентского комитета, предоставленном "Укрінформу" посольством Украины в Словакии, передает Европейская правда.

"Комитет по иностранным делам Народного совета Словацкой Республики в соответствии с общей позицией стран-членов ЕС и НАТО не признает результатов незаконного референдума в Крыму в марте 2014 года. Поскольку Словацкая Республика продолжает считать Крым территорией Украины в ее международно признанных границах, комитет по иностранным делам отвергает любые проявления легитимизации оккупации и аннексии Крыма путем посещения полуострова конституционными представителями Словацкой Республики", - говорится в документе.

Как отметили авторы заявления, присоединение полуострова к РФ нарушило основные принципы международного права и суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее сообщалось: До оккупированного Крыма из Братиславы долетел только один словацкий "друг путина".

МИД Словакии не намерено препятствовать депутатам парламента страны, собирающимся посетить оккупированный Крым