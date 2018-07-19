Комитет парламента Словакии отреагировал на визит словацких политиков в аннксированный Крым
|12:59 09.08.2018
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|Крым
Комитет по иностранным делам Словакии выступил против попыток легитимизации оккупации Крыма Россией путем посещения отдельными словацкими политиками аннексированного полуострова.
Об этом говорится в заявлении парламентского комитета, предоставленном "Укрінформу" посольством Украины в Словакии, передает Европейская правда.
"Комитет по иностранным делам Народного совета Словацкой Республики в соответствии с общей позицией стран-членов ЕС и НАТО не признает результатов незаконного референдума в Крыму в марте 2014 года. Поскольку Словацкая Республика продолжает считать Крым территорией Украины в ее международно признанных границах, комитет по иностранным делам отвергает любые проявления легитимизации оккупации и аннексии Крыма путем посещения полуострова конституционными представителями Словацкой Республики", - говорится в документе.
Как отметили авторы заявления, присоединение полуострова к РФ нарушило основные принципы международного права и суверенитет и территориальную целостность Украины.
Ранее сообщалось: До оккупированного Крыма из Братиславы долетел только один словацкий "друг путина".
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