Вице-президент Российской академии наук (РАН) Ирина Донник предложила ученым " национализированного"Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского развивать направление цифровизации сельского хозяйства.

Об этом она сообщила на заседании рабочей группы по разработке пилотных проектов по приоритетным направлениям развития сельского хозяйства оккупированного Крыма, которое состоялось в КФУ, передают Новости Крыма.

«Сейчас в РАН рассматривается сквозной проект, который будет предложен минсельхозу России, это – цифровое сельское хозяйство. Проект глобальный, прорывной. Уже дорабатывается концепция цифровизации сельского хозяйства совместно с минсельхозом. И дальше под этой эгидой будет идти отбор различных проектов. Проект повышения водообеспечения Крыма как раз укладывается в эту концепцию. Потому что он потянет за собой развитие программного обеспечения. Это и «умное поле», и «умный сад», «умные теплицы», «умная ферма» и другие», – отметила Донник.

По ее убеждению, Россия начнет массовое внедрение цифрового сельского хозяйства уже через полтора десятка лет.

«Уже через 15-20 лет ожидается выход на такие интеллектуальные системы в аграрном секторе РФ, которые будут работать без участия человека. Это не за горами, поверьте мне, – подчеркнула Ирина Донник. – Многие предприятия сельскохозяйственной отрасли уже используют элементы этих систем. Не секрет, что количество трудовых ресурсов в стране будет снижаться, демографическая ситуация уже просчитана, и помогать человеку будет искусственный интеллект. И мне очень приятно, что в Крыму над проблемами аграрного сектора работают комплексно».