Внедрение цифрового сельского хозяйства уже через полтора десятка лет, решит проблему водообеспечения оккупированного Крыма

12:32 09.08.2018 0 комментариев Крым

Вице-президент Российской академии наук (РАН) Ирина Донник предложила ученым " национализированного"Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского развивать направление цифровизации сельского хозяйства.

Об этом она сообщила на заседании рабочей группы по разработке пилотных проектов по приоритетным направлениям развития сельского хозяйства оккупированного Крыма, которое состоялось в КФУ, передают Новости Крыма.

«Сейчас в РАН рассматривается сквозной проект, который будет предложен минсельхозу России, это – цифровое сельское хозяйство. Проект глобальный, прорывной. Уже дорабатывается концепция цифровизации сельского хозяйства совместно с минсельхозом. И дальше под этой эгидой будет идти отбор различных проектов. Проект повышения водообеспечения Крыма как раз укладывается в эту концепцию. Потому что он потянет за собой развитие программного обеспечения. Это и «умное поле», и «умный сад», «умные теплицы», «умная ферма» и другие», – отметила Донник.

По ее убеждению, Россия начнет массовое внедрение цифрового сельского хозяйства уже через полтора десятка лет.

«Уже через 15-20 лет ожидается выход на такие интеллектуальные системы в аграрном секторе РФ, которые будут работать без участия человека. Это не за горами, поверьте мне, – подчеркнула Ирина Донник. – Многие предприятия сельскохозяйственной отрасли уже используют элементы этих систем. Не секрет, что количество трудовых ресурсов в стране будет снижаться, демографическая ситуация уже просчитана, и помогать человеку будет искусственный интеллект. И мне очень приятно, что в Крыму над проблемами аграрного сектора работают комплексно».



Ещё на эту тему:

22:30 08.08.2018
Россия грабит украинское культурное наследие в оккупированном Крыму
21:41 08.08.2018
Жители ЮБК с тревогой ожидают создания игорной зоны в оккупированном Крыму
20:47 08.08.2018
СЭЗ в оккупированном Крыму растет как на дрожжах - за счет малого и среднего бизнеса
19:55 08.08.2018
Из торжественно открытого в Форосе пункта скорой помощи через несколько дней исчезли не только машины «скорой», но и табличка
18:07 08.08.2018
УПЦ МП тайком организует паломничества для крымчан в Россию и Беларусь
15:55 08.08.2018
Оккупанты Крыма хотят закрыть самый протяженный в мире междугородный троллейбусный маршрут
13:13 08.08.2018
Американская Best Western ушла из Крыма, планирует весной-2019 открыть гостиницу во Львове
17:10 07.08.2018
Цены на бензин в аннексированном Крыму снизились, но всё ещё выше московских
16:45 07.08.2018
За деньги «Ростеха» Херсонес превращают в элитный заповедник для материковых толстосумов
15:30 07.08.2018
72% покупателей недвижимости в оккупированном Севастополе — жители "других регионов" России
14:40 07.08.2018
Оккупанты в Крыму сдают лес в аренду
14:14 07.08.2018
В оккупированном Севастополе "проснувшийся" оползень повредил железную дорогу / Фото
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:48 07.08.2018
Конвенция о правовом статусе Каспийского моря станет основным итоговым документом саммита глав МИД прикаспийских государств
11:48 25.07.2018
Число пассажирских авиарейсов между городами Азербайджана и Турции увеличено в 3 раза
10:21 24.07.2018
В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией были рассмотрены совместные проекты
14:40 19.07.2018
Зачитан приговор гражданину Молдовы, который нанес банковской системе Азербайджана урон на 1,5 млн манатов
Все новости страны
Армения Армения
12:08 03.08.2018
Армения продолжит активную деятельность в ОДКБ: в МИД успокоили раздраженных россиян
10:30 02.08.2018
Из-за действий новых властей Армении кредит на 100 млн долларов и поставки «Искандеров-Э», «под большим вопросом»
15:05 01.08.2018
Лаврова беспокоят события происходящие в Армении
12:46 30.07.2018
Армения обратилась в ОДКБ с предложением начать процедуру смены Генсека Организации
Все новости страны
Болгария Болгария
15:05 07.08.2018
Корабли ВМС Болгарии примут участие в операциях НАТО в Средиземноморье
12:11 06.08.2018
ВМС Болгарии получили гуманитарную помощь от коллег из США / Фото
14:15 03.08.2018
Сегодня официально будет запущено расширение болгарского газопровода в Турцию
16:20 01.08.2018
С 1 августа в Болгарии начинают действовать новые правила въезда
Все новости страны
Греция Греция
10:27 09.08.2018
Греция отказывает членам РПЦ в визах после обострения отношений из-за Украины
12:12 07.08.2018
Греция отреагировала на принятие Москвой "зеркальных мер"
08:50 07.08.2018
МИД РФ вручил послу Греции ноту о принятии Москвой "зеркальных мер" в ответ на высылку российских дипломатов
15:09 06.08.2018
В Греции – новые отставки после смертоносных пожаров
Все новости страны
Грузия Грузия
13:25 09.08.2018
На заседании Совбеза ООН рассмотрели положение на оккупированных территориях Грузии
15:28 08.08.2018
Группа «друзей Грузии» призвала Москву вывести войска с оккупированных территорий
12:20 08.08.2018
В Лондоне в посольстве Грузии задержали прокремлеского блогера Грэма Филлипса / Видео
20:59 07.08.2018
Корабли ЧФ России осуществят попытку «захвата» морского побережья в полигонах российской военной базы в Абхазии
Все новости страны
Молдова Молдова
15:36 09.08.2018
Молдова предоставила освобождения и льготы в размере 1,86 млрд леев компаниям из Приднестровья
20:20 08.08.2018
Прошла первая встреча президента Молдовы и нового посла России: о чем они говорили
17:15 08.08.2018
Российские военные проводят в Приднестровье армейские игры «Воин Содружества-2018»
17:44 06.08.2018
Новый назначенный посол Российской Федерации в Молдове представил копии верительных грамот в МИДЕИ
Все новости страны
Россия Россия
16:04 09.08.2018
Акции «Аэрофлота» упали на 11% на фоне сообщений о новых санкциях США.
08:59 09.08.2018
В России назвали "драконовскими" новые санкции. "Сильный международный ответ" - заявила Великобритания
08:25 09.08.2018
США заблаговременно проинформировала российскую сторону о введении санкций из-за отравления Скрипалей
21:14 08.08.2018
Время «затягивать пояса»: жители России готовятся к обвалу экономики
Все новости страны
Румыния Румыния
18:34 08.08.2018
Пересекать молдо-румынскую границу станет проще
11:26 08.08.2018
В Румынии нашли крепость бронзового века втрое больше Трои
19:18 07.08.2018
Румынская Complex Delta договорилась с АМПУ о дноуглублении в дунайских портах
18:11 06.08.2018
Министр национальной обороны заявил что в Румынии есть военная база с баллистическими ракетами
Все новости страны
Турция Турция
14:42 09.08.2018
У берегов Турции затонула лодка с нелегальными мигрантами
13:40 08.08.2018
Китай реализует проект по строительству третьей атомной электростанции на северо-западе Турции
16:58 03.08.2018
Встреча глав дипломатических служб Турции и США прошла на полях министерской встречи АСЕАН
08:23 03.08.2018
Санкции США обвалили турецкую валюту до рекордного минимума
Все новости страны
Украина Украина
15:09 09.08.2018
Портовый элеватор в Одессе стоимостью 260 млн гривен вернулся государству
14:15 09.08.2018
Правозащитники не оставляют надежду перевести Сенцова в больницу в Крыму по решению ЕСПЧ
13:50 09.08.2018
Путин будет наступать, чтобы "сплотить" зазомбированное население, - эксперт
12:59 09.08.2018
Комитет парламента Словакии отреагировал на визит словацких политиков в аннксированный Крым
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс