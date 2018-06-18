Представители оккупацционной «власти» Крыма в следующем месяце планируют посетить Сирию для обсуждения вопроса поставок зерна в эту страну.

Об этом сегодня, 9 августа, на своей странице в Facebook написал, так называемый, «гендиректор» предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков, сообщает Крым Информ.

«Вместе с постпредством Республики Крым (постоянное представительство Республики Крым при президенте РФ) планируем поездку большой делегацией в Сирию уже через месяц», – написал Волков.

Он добавил, что руководство «Крымских морских портов» договорилось с компанией «ТТК Логос», «РусИранЭкспо» и Международным нефтегазовым клубом о сотрудничестве по перевалке грузов, предназначенных для Сирии и Ирана.

«Коллеги имеют большой опыт работы, широкие связи и прямые контакты с покупателями и производителями за рубежом, что может нам обеспечить полноценную загрузку мощностей предприятия, хороший тоннаж и эффективный фрахт», – уточнил Волков.

По его словам, в ходе переговоров был подготовлен меморандум о взаимодействии в инвестиционной и логистической сферах и обсуждены ближайшие контракты.

В конце августа делегация «Крымских морских портов» также посетит Абхазию, где проведёт переговоры о поставках инертных грузов из этой страны.

Ранее Волков заявлял, что крымские порты поборются с Новороссийском за доставку грузов в Сирию и Иран. Кроме зерна, оккупанты Крыма планируют поставлять в эти страны уголь и стройматериалы.