Госдеп начал расследование деятельности компании АФК «Система» в оккупированном Крыму

11:20 09.08.2018 0 комментариев Крым

Госдеп США намерен в очередной раз расширить антироссийский санкционный список, включив туда бизнесмена Владимира Евтушенкова и его АФК «Система».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Госдеп начал расследование деятельности компании в оккупированном Крыму и сделок с Узбекистаном, которые в США сочли сомнительными.

Поводом для расследования, в числе прочего, стало официальное сообщение ходе Межрегионального форума Общественного народного фронта, опубликованное на сайта Кремля: Владимир Птуин заявил, что «Система» будет «строить многопрофильные лечебные заведения и в Севастополе, и в Республике Крым». Евтушенков подтвердил эти планы прессе.

В АФК официально заявляют, что группа не ведет инвестиционной деятельности на территории аннексированных Севастополя и Крыма, и никаких официальных запросов по этому поводу не получала.

Тем не менее, на фоне сообщений о расследовании Госдепа акции «Системы» подешевели более чем на 4%.

Напомним, инвестиционный портфель АФК «Система» состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики (телекоммуникации, розничная торговля, высокие технологии, лесозаготовка и лесопереработка, фармацевтика, медицинские услуги, сельское хозяйство, энергетика, финансы, гостиничный бизнес и др.).

В корпорацию входит и ПАО «МТС» – единственный оператор связи, фактически признавший аннексию Крыма.

Специалисты не исключают, что АФК продаст часть активов, чтобы избежать санкционных рисков.

Однако ряд экспертов придерживается мнения, что расследование в отношении Евтушенкова, как и муссирование темы о санкциях в отношении российского госдолга, – всего лишь предвыборная риторика.

«Россия и тема санкций – лучший способ набрать политические очки, и чем ближе к 6 ноября, тем сильнее будут обвинения в адрес РФ во всем, – цитирует «Газета» финансового консультанта Teletrade Михаила Грачева.

Отметим, другой российский бизнесмен Алексей Мордашов перевел в российскую юрисдикцию 100% акций компании «Силовые машины», которую в январе 2018 года вместе с «Технопромэкспортом» включили в санкционный список США из-за скандала, связанного с поставками в оккупированный Крым турбин немецкого концерна Siemens.
 



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