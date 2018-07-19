Хронологія кризи в Азовському морі: затримання турецького судна NS SPIRIT / Карта
|10:54 09.08.2018
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|Крым
Щодо кризи в Азовському морі - затримання турецького судна NS SPIRIT на шляху з Бердянська до Туреччини.
Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews - повідомляє:
08.08.18 орієнтовно о 19:30 (місцевий час) берегова охорона ФСБ РФ зупинила турецький суховантаж NS SPIRIT- IMO: 9088263; Deadweight: 4256 t; на шляху з Бердянська до Туреччини;
19 миль / 35 км на південь від Бердянської коси; 46°19'04" N 36°48'45" E; тривалість затримки 19:30 - ?? мч. (не було покриття АІС).
Це судно на шляху в Азовське море очікувало в Керченські протоці з 10:00 мч 03.08.18 до 16:00 04.08.18 = 30 год.
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