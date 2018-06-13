Греция отказывает членам РПЦ в визах после обострения отношений из-за Украины

10:27 09.08.2018 0 комментариев Греция

Служители Русской православной церкви сталкиваются с проблемами с получением шенгенских виз через консульство Греции в связи с конфликтом между РПЦ и Константинопольским патриархатом по вопросу предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом пишет BBC со ссылкой на источники, передает Европейская правда.

"Это политика греческого правительства. Теперь священники РПЦ воспринимаются как потенциальные шпионы и агенты влияния", - рассказал источник, близкий к Константинополю.

В то же время в РПЦ и Константинополе заявили, что проблемы с визами у российских церковников связаны с процессом предоставления томоса УПЦ.

"Константинопольский патриархат борется с русской церковью за влияние в православном мире. У Московского и Константинопольского патриархатов сейчас острые отношения из-за Украины, - рассказал источник, близкий к Синоду РПЦ.

В июле россияне высланы по обвинению в финансировании протестов.

Россия пытается купить влияние на Афоне.



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