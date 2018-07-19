В оккупированном Крыму суд продлил арест 4 задержанным по "делу Хизб ут-Тахрир"
|10:00 09.08.2018
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|Крым
Сервер Мустафаев, Эдем Смаилов, Тимур Ибрагимов и Сейран Салиев останутся в СИЗО до 9 октября.
В оккупированном Крыму подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя на два месяца, до 9 октября, продлил арест четырем фигурантам бахчисарайского "дела Хизб-ут-Тахрир".
Об этом сообщает "Крым. Реалии", передает РБК Украина.
Судебное заседание по делу Сервера Мустафаева, Эдема Смаилова, Тимура Ибрагимова и Сейрана Салиева проходило в открытом режиме.
"Обвиняемые без пищи с семи утра и до восьми вечера. Администрация СИЗО не смогла обеспечить их хотя бы сухпайком. По этому факту мы просили суд вынести отдельное определение в адрес руководства СИЗО, чтобы в дальнейшем их обеспечивали минимальной едой и водой", - рассказал адвокат подсудимых Сергей Легостов.
Он также отметил, что во время заседания был заявлен отвод, который в результате отклонили.
Обвиняемых пришли поддержать около 100 активистов и близкие родственники.
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