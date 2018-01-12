Морские пехотинцы, которые несут службу на Мариупольском направлении, продемонстрировали мобильное средство передвижения.

Об этом говорится в сюжете «Військового телебачення», передает MRPL.CITY.

Транспортное средство получило название «Умка». Внешне оно напоминает багги. Военные используют «Умку» для перевозки боекомплектов и воды, а также перемещению по позициям.

«Некоторые считают, что это средство просто для поездок, к примеру, на пляж. Но мы, конечно, используем для других нужд: подвозки боекомплектов и воды, передвижения через позицию. Сидит низко, проходимость высокая. Сепарам интересно, что это за вещь у нас такая. Никак не могут разобраться – жужжит, когда едет, но не мотороллер вроде бы. Два-три человека свободно помещаются», - рассказал военнослужащий Александр.