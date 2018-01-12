Морпехи под Мариуполем создали неординарный автомобиль / Видео
|09:26 09.08.2018
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|Мариуполь
Морские пехотинцы, которые несут службу на Мариупольском направлении, продемонстрировали мобильное средство передвижения.
Об этом говорится в сюжете «Військового телебачення», передает MRPL.CITY.
Транспортное средство получило название «Умка». Внешне оно напоминает багги. Военные используют «Умку» для перевозки боекомплектов и воды, а также перемещению по позициям.
«Некоторые считают, что это средство просто для поездок, к примеру, на пляж. Но мы, конечно, используем для других нужд: подвозки боекомплектов и воды, передвижения через позицию. Сидит низко, проходимость высокая. Сепарам интересно, что это за вещь у нас такая. Никак не могут разобраться – жужжит, когда едет, но не мотороллер вроде бы. Два-три человека свободно помещаются», - рассказал военнослужащий Александр.
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