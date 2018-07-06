Посольство России в США опубликовало заявление, в котором прокомментировало новые санкции США, которые будут введены в связи с отравлением в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери.

Санкции в посольстве назвали "драконовскими", а причины их введения "надуманными", сообщает Новое Время.

"8 августа нашему советнику-посланнику в Госдепартаменте были объявлены новые драконовские санкции под надуманным предлогом использования правительством Российский Федерации нервно-паралитического вещества Новичок против гражданина Великобритании Скрипаля и его дочери. Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало", - заявили в посольстве.

Также российские дипломаты призвали "предать гласности переписку" по вопросу отравления Скрипалей.

Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало заявление, в котором поприветствовало решение США ввести санкции против РФ из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом передает Deutsche Welle.

"Сильный международный ответ на использование химического оружия в Солсбери направляет однозначный сигнал России о том, что ее провокационное, безрассудное поведение не останется безнаказанным", - заявили в МИД.