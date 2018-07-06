В России назвали "драконовскими" новые санкции. "Сильный международный ответ" - заявила Великобритания
|08:59 09.08.2018
|0 комментариев
|Россия
Посольство России в США опубликовало заявление, в котором прокомментировало новые санкции США, которые будут введены в связи с отравлением в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери.
Санкции в посольстве назвали "драконовскими", а причины их введения "надуманными", сообщает Новое Время.
"8 августа нашему советнику-посланнику в Госдепартаменте были объявлены новые драконовские санкции под надуманным предлогом использования правительством Российский Федерации нервно-паралитического вещества Новичок против гражданина Великобритании Скрипаля и его дочери. Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало", - заявили в посольстве.
Также российские дипломаты призвали "предать гласности переписку" по вопросу отравления Скрипалей.
Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало заявление, в котором поприветствовало решение США ввести санкции против РФ из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Об этом передает Deutsche Welle.
"Сильный международный ответ на использование химического оружия в Солсбери направляет однозначный сигнал России о том, что ее провокационное, безрассудное поведение не останется безнаказанным", - заявили в МИД.
Ещё на эту тему:
США заблаговременно проинформировала российскую сторону о введении санкций из-за отравления Скрипалей
Время «затягивать пояса»: жители России готовятся к обвалу экономики
В США предложили свести в единую систему, от «украинских» до «кибертеррористических», все санкции против России
Цель новых санкций против РФ: "Отрезать Путину денежные потоки"
Министр энергетики России прокомментировал возможное введение американских санкций по Северному потоку 2
В Сенат США внесен законопроект о санкциях против инвесторов "Северного потока – 2"
Для помощи бизнесменам, попавшим под санкции Госдума утвердила в первом чтении создание офшоров в России
Газпром "засветил" свои активы в Британии по требованию суда
Санкции ЕС против России официально продлены