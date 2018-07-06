Госдепартамент США объявил, что введет против России новые санкции из-за отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери.

Санкции вступят в силу 22 августа, передает УНН со ссылкой на Reuters.

“После использования „Новичка“ для покушения на жизнь гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль США 6 августа в соответствии с „Законом об уничтожении химического и биологического оружия“ от 1991 года постановляем, что власти Российской Федерации использовали химическое или биологическое оружие, нарушив международный закон или использовав летальное химическое или биологическое оружие против своих собственных граждан”, — говорится в заявлении.

“Мы намерены ввести санкции в отношении Российской Федерации по ряду направлений, самым существенным из которых является презумпция отказа, касающаяся поставки [Москве] всех „чувствительных“ товаров и технологий сферы национальной безопасности, которая контролируется министерством торговли [США] в соответствии с правилами экспортного контроля. В настоящее время выдача лицензий на поставку этих товаров рассматриваются в каждом индивидуальном случае. А теперь, после вступления санкций в силу, мы будем исходить из отказа от разрешения таких поставок”, — сообщил в среду, 8 августа, на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга.

Дипломат добавил, что Вашингтон намерен сделать ряд исключений из режима новых санкций.

“Мы делаем ряд исключений в рамках санкций, введения которых требует закон. Не все, что является обязательным в рамках данного закона, мы будем в настоящее время использовать”, — подчеркнул сотрудник внешнеполитического ведомства США.

Как он объяснил, эти исключения коснутся оказания “помощи России и российскому народу”, “деятельности, затрагивающей полеты в космос”, а также обеспечения “безопасности коммерческой пассажирской авиации”.

При этом сотрудник Госдепа отметил, что власти США заблаговременно проинформировала российскую сторону о введении санкций.

“Да, мы уведомили россиян”, — заявил он, добавив, что Госдепартамент информировал российскую сторону о новых ограничениях во второй половине дня в среду.

Отмечается, что рестрикции вступят в силу 22 августа.