США заблаговременно проинформировала российскую сторону о введении санкций из-за отравления Скрипалей
|08:25 09.08.2018
|0 комментариев
|Россия
Госдепартамент США объявил, что введет против России новые санкции из-за отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери.
Санкции вступят в силу 22 августа, передает УНН со ссылкой на Reuters.
“После использования „Новичка“ для покушения на жизнь гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль США 6 августа в соответствии с „Законом об уничтожении химического и биологического оружия“ от 1991 года постановляем, что власти Российской Федерации использовали химическое или биологическое оружие, нарушив международный закон или использовав летальное химическое или биологическое оружие против своих собственных граждан”, — говорится в заявлении.
“Мы намерены ввести санкции в отношении Российской Федерации по ряду направлений, самым существенным из которых является презумпция отказа, касающаяся поставки [Москве] всех „чувствительных“ товаров и технологий сферы национальной безопасности, которая контролируется министерством торговли [США] в соответствии с правилами экспортного контроля. В настоящее время выдача лицензий на поставку этих товаров рассматриваются в каждом индивидуальном случае. А теперь, после вступления санкций в силу, мы будем исходить из отказа от разрешения таких поставок”, — сообщил в среду, 8 августа, на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга.
Дипломат добавил, что Вашингтон намерен сделать ряд исключений из режима новых санкций.
“Мы делаем ряд исключений в рамках санкций, введения которых требует закон. Не все, что является обязательным в рамках данного закона, мы будем в настоящее время использовать”, — подчеркнул сотрудник внешнеполитического ведомства США.
Как он объяснил, эти исключения коснутся оказания “помощи России и российскому народу”, “деятельности, затрагивающей полеты в космос”, а также обеспечения “безопасности коммерческой пассажирской авиации”.
При этом сотрудник Госдепа отметил, что власти США заблаговременно проинформировала российскую сторону о введении санкций.
“Да, мы уведомили россиян”, — заявил он, добавив, что Госдепартамент информировал российскую сторону о новых ограничениях во второй половине дня в среду.
Отмечается, что рестрикции вступят в силу 22 августа.
Ещё на эту тему:
В России назвали "драконовскими" новые санкции. "Сильный международный ответ" - заявила Великобритания
Время «затягивать пояса»: жители России готовятся к обвалу экономики
В США предложили свести в единую систему, от «украинских» до «кибертеррористических», все санкции против России
Цель новых санкций против РФ: "Отрезать Путину денежные потоки"
Министр энергетики России прокомментировал возможное введение американских санкций по Северному потоку 2
В Сенат США внесен законопроект о санкциях против инвесторов "Северного потока – 2"
Для помощи бизнесменам, попавшим под санкции Госдума утвердила в первом чтении создание офшоров в России
Газпром "засветил" свои активы в Британии по требованию суда
Санкции ЕС против России официально продлены