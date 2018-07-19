Олегу Сенцову передали письма недельной давности
|07:59 09.08.2018
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|Крым
После проверки цензурой в ИК-8 в Лабытнанги, письма от 31 июля и 1 августа были доставлены Олегу Сенцову.
Об этом написала российская правозащитница Татьяна Щур на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Только получила сообщение, что письма (Олегу Сенцову от 31 июля и 1 августа, - ред.) вручены сегодня. Мариновали неделю!" - сообщила Щур.
Она также привела текст сообщения от Центра сообщений FSIN-PISMO.RU и Администрации учреждения ВК-8 о том, что ее письмо "1953126 прошло цензуру и является врученным адресату 8 августа 2018 года".
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