Россия грабит украинское культурное наследие в оккупированном Крыму
|22:30 08.08.2018
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|Крым
На основании так называемых «разрешений на раскопки», выданных Минкультом РФ, проводятся раскопки в оккупированном Крыму и разворовывается культурное наследие Украины.
Об этом заявил Постоянный Представитель Президента Украины в АР Крым Борис Бабин в интервью UATV, сообщает Флот - 2017.
«Механизм такой - Минкульт РФ дает «разрешение» компаниям на раскопки, и вот они с этой бумажкой начинают разворовывать украинское национальное культурное наследие. Поскольку все эти документы открыты, список компаний мы составили. Представительство Президента Украины в АРК отработало данный вопрос, мы подали соответствующее предложение еще весной этого года на санкции в отношении тех фирм, которые получили от Министерства культуры России «разрешение» на проведение раскопок», - заявил Борис Бабин.
Согласно украинскому законодательству для проведения раскопок необходимо получить разрешение украинских властей.
Бабин отметил, что таких фирм немного - около 10.
«Надеемся, что наши правоохранительные органы перейдут в реальную плоскость работы по Крыму, ведь мы хотим увидеть результат. Мы должны прервать эту практику», - сказал он.
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