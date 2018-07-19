На основании так называемых «разрешений на раскопки», выданных Минкультом РФ, проводятся раскопки в оккупированном Крыму и разворовывается культурное наследие Украины.

Об этом заявил Постоянный Представитель Президента Украины в АР Крым Борис Бабин в интервью UATV, сообщает Флот - 2017.

«Механизм такой - Минкульт РФ дает «разрешение» компаниям на раскопки, и вот они с этой бумажкой начинают разворовывать украинское национальное культурное наследие. Поскольку все эти документы открыты, список компаний мы составили. Представительство Президента Украины в АРК отработало данный вопрос, мы подали соответствующее предложение еще весной этого года на санкции в отношении тех фирм, которые получили от Министерства культуры России «разрешение» на проведение раскопок», - заявил Борис Бабин.

Согласно украинскому законодательству для проведения раскопок необходимо получить разрешение украинских властей.

Бабин отметил, что таких фирм немного - около 10.

«Надеемся, что наши правоохранительные органы перейдут в реальную плоскость работы по Крыму, ведь мы хотим увидеть результат. Мы должны прервать эту практику», - сказал он.