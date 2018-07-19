В Министерстве иностранных дел Украины обеспокоены появившейся информацией об ухудшении здоровья политзаключенного, режиссера Олега Сенцова и призывают международных партнеров к скорейшему усилению давления на РФ с целью освобождения О.Сенцова.

"Тревожная информация об ухудшении здоровья О.Сенцова. Призываем партнеров усилить давление на РФ для его освобождения", - написала спикер МИД Марьяна Беца в микроблоге в Твиттере в среду, 8 августа, сообщает Интерфакс-Украина.

Она добавила твит на английском языке, в котором также призывает партнеров оказать больше давления на Россию, чтобы спасти и освободить О.Сенцова.

Ранее в среду сестра политзаключенного Наталья Каплан сообщила, что О.Сенцов продолжает голодовку в российской колонии, он почти не встает.

"Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", - написала Н.Каплан на своей странице в Facebook.

Она указала, что Европейский суд по правам человека настаивает на переводе О.Сенцова в гражданскую больницу, ближе к месту прописки. "Олег отказался, говорит, что он просто не переживет этап, а в гражданской больнице в Лабытнанги, куда он уже попадал в реанимацию, над ним издеваются еще больше, чем в тюремной", - рассказала Н.Каплан.

Напомним сегодня 8 августа: «Меня не излечат, потому что я не болею, а голодаю и не собираюсь останавливаться»- Сенцов о переводе в другую больницу.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ по политическим причинам.