Создание игорной зоны в оккупированном Крыму пока невозможно: нет генерального плана Ялты .

Как передает корреспондент РИА «Новый День», реализация проекта по строительству казино начнется после утверждения документа.

Об этом сообщила «министр» финансов в оккупированном Крыму Ирина Кивико. Как уточнила Кивико, одним из основных возможных мест, где могут быть построены казино, остается поселок Кацивели.

Напомним, закон о создании игорной зоны на аннексированном полуострове президент России Владимир Путин подписал еще в 2014 году.

После чего казино решили построить на территории санатория «Жемчужина» в Гаспре, впоследствии отказавшись от этой идеи.

В марте 2018 года Сергей Аксенов анонсировал работу с неназванным крупным оператором и создание игорной зоны в Кацивели.

Местные жители предполагают, что в качестве площадки для размещения казино «власти» могут предложить оператору территорию недостроенного многоэтажного пансионата, расположенного на берегу моря. Объект долгое время находился в заброшенном состоянии, однако теперь, как утверждают жители поселка, его территорию огородили высоким забором.

«Вряд ли жители Кацивели довольны возможным появлением игорной зоны в поселке. Существует угроза закрытия привычных проходов к морю, которых и так осталось немного», – поделился с РИА «Новый День» своим мнением насчет проекта житель соседнего поселка Симеиз.

Он выразил надежду, что «власти» проведут общественные обсуждения проекта создания игорной зоны, чтобы живущие в Кацивели крымчане могли озвучить чиновникам свои тревоги.

Одна из которых – опасение насчет возможного принудительного выкупа у местных жителей участков для строительства новых гостиниц и отелей в поселке, необходимых для удовлетворения спроса на временное проживание игроков.

Как уже сообщалось, жители Симеиза подозревают что "Генплан Ялты" нужен, чтобы избавиться от них, а общественники Ялты готовы судиться с властями города из-за урезанных сроков ознакомления с объемным документом.