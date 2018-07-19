За два года количество участников Свободной экономической зоны в оккупированном Крыму выросло почти в пять раз: с 274 человек в 2016 году до 1324 человек в 2018-м.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила, так называемый, «министр» финансов по оккупированному Крыму Ирина Кивико, передает корреспондент «Аргументы Недели - Крым».

Она отметила, что развитие СЭЗ в оккупированном Крыму идет весьма стремительными темпами, что не может не отражаться на доходах бюджета, куда поступило 4,1 миллиарда рублей от участников Свободной экономической зоны.

Ранее в Минэкономразвития РФ сообщали о том, что в СЭЗ оккупированного Крыма почти не представлен крупный бизнес: около 93,9% предприятий относятся к малому и среднему бизнесу.

В свою очередь «глава» Федеральной налоговой службы в оккупированном Крыму Роман Наздрачев констатировал, что около двух сотен участников СЭЗ не выполняют инвестиционные соглашения.

Кроме того, ряды участников Крымской СЭЗ продолжают редеть.

Оккупанты заявили о 10 фиктивных участниках, когда предприятие работает на материковой части России, а пользуется крымскими льготами, так как регистрировалось оно на территории аннексированного полуострова.