Прошла первая встреча президента Молдовы и нового посла России: о чем они говорили

20:20 08.08.2018 0 комментариев Молдова

Глава Молдовы подтвердил заинтересованность в дальнейшем развитии полномасштабного молдово-российского политического диалога на всех уровнях.

Президент Молдовы Игорь Додон принял верительные грамоты посла России в Молдове Олега Васнецова, передает Sputnik, информирует allmoldova.

"Пожелал Олегу Владимировичу успехов в качестве главы дипломатической миссии Российской Федерации в Кишиневе. Отметил, что нас ожидает очень плотная повестка дня в ближайшие месяцы", — написал Додон на своем Facebook по итогам встречи с российским диппредставителем.

По словам молдавского президента, в частности, намечены визит в Молдову официальной делегации РФ во главе с заместителем председателя Госдумы для участия во Всемирном конгрессе семей, который состоится 14-16 сентября; Экономический форум в Кишиневе, который пройдет 20-22 сентября; визит патриарха Кирилла в республику; планируемый на октябрь официальный визит президента Молдовы в Россию и другие мероприятия.

Глава республики выразил уверенность, что "все эти действия приведут к дальнейшему развитию, укреплению и расширению двустороннего сотрудничества и стратегического партнерства между Молдовой и Российской Федерацией".

"У нас много общего. Наши страны связывает общая история (от Штефана Великого и Дмитрия Кантемира до сегодняшних дней, общая Победа в Великой Отечественной войне), общее настоящее (более 600 тысяч молдаван постоянно находятся в РФ, более 80% товаров агропромышленного комплекса экспортируются на российский рынок) и, уверен, общее будущее. У нас общая религия — православная церковь Молдовы является составной частью Русской православной церкви", — отметил Додон.

Он также выразил уверенность, что совместными действиями, стороны смогут "преодолеть этот непростой период в двусторонних отношениях".

"Подтвердил нашу заинтересованность в дальнейшем развитии полномасштабного молдово-российского политического диалога на всех уровнях", — заключил Додон.

Новый посол России в Молдове Олег Васнецов назначен указом президента РФ Владимира Путина 2 июля этого года.

В понедельник, 6 августа, новый назначенный посол Российской Федерации в Молдове представил копии верительных грамот в МИДЕИ.



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