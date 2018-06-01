Разрекламированную оккупантами пассажирскую «Комету» на подводных крыльях, которая перевозит пассажиров морем между Севастополем и Ялтой, можно использовать только в межсезонье, когда температура воздуха за бортом не выше +30 градусов.

Во всяком случае, именно об этом говорят эксплуатационные характеристики судна, передает ForPost.

Вышедшая 1 августа в дебютный рейс из Севастополя в Ялту «Комета 120М», которую 30 июля торжественно запустил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, можно предполагать, подвергла риску 120 первых пассажиров.

Температура воздуха в тот день, согласно данным синоптиков, поднялась до +32, что превышает эксплуатационные нормы судна на подводных крыльях.

Об этих нормах можно было подробно узнать из брошюр, которые были розданы представителям СМИ на презентации судна с участием Дмитрия Медведева, вице-премьера Дмитрия Козака и других высокопоставленных лиц.

Из официально распространенных материалов известно, что «Комета» обладает высокими мореходными качествами, может спокойно передвигаться при высоте волн до двух метров. Район эксплуатации судна смешанный: река–море.

Слишком жарко

Необычно, что, согласно приведенной в тех же брошюрах информации, судно «Комета 120М» даже без учета волн может эксплуатироваться лишь в условиях, которые в Севастополе и Ялте сочли бы умеренными.

Температура наружного воздуха должна быть от +5 до +30 градусов, влажность воздуха 80% при температуре +30, температура забортной воды от +5 градусов.

Если с нижним порогом температуры особых проблем нет – в акватории Севастополя и Ялты температура воды может опуститься ниже +5 разве что в феврале, и то ненадолго, то прочие эксплуатационные характеристики «Кометы» вызывают вопросы.

Начальник службы экспедиционных исследований Морского гидрофизического института РАН, кандидат географических наук Антон Гармашов подтвердил ForPost, что среднегодовая влажность воздуха над морем в Севастополе составляет 75%. В зависимости от различных локальных условий этот параметр может меняться как в меньшую, так и в большую сторону.

Просто ошибка?

Если предельная эксплуатационная норма по влажности воздуха, заложенная производителем «Кометы», действительно соответствует 80%, то морской воздух Севастополя нельзя описать иначе, как близкий к предельно допустимому для эксплуатации судна.

Кроме того, по данным службы экспедиционных исследований, температура воздуха в Севастополе даже над морской поверхностью в июле-августе регулярно поднимается выше обозначенных в буклете предельных эксплуатационных характеристик «Кометы 120М» в +30 градусов.

Странность заявленных эксплуатационных характеристик «Кометы» отметил заместитель директора по производству судоремонтно-строительного холдинга «Техфлот» Алексей Малько.

«Если на Чёрном море эксплуатируется судно, для которого указана влажность 80%, то это не совсем нормально, так как само судно по определению находится в воде. Там бывает и 90% влажности. Обычно судно делается под тот район, в котором оно будет эксплуатироваться. Соответственно, производитель должен был условия Севастополя вложить в характеристики судна. Если судно каким-то характеристикам не удовлетворяет, ему просто документы Регистр не должен выдать. Вполне вероятно, что судно отвечает необходимым для Севастополя характеристикам, но остается вопрос: почему приведены такие данные? Я склоняюсь к мысли, что это ошибка в презентации», – предположил эксперт.

Действительно, было бы логичным предположить, что в рекламном буклете опечатка. Однако на сайте производителя «Кометы» – судостроительного завода «Вымпел» содержится та же эксплуатационная информация по части температурных режимов и влажности.

Тестирование пройдено

Генеральный директор концерна «Калашников» Алексей Криворучко по итогам испытаний «Кометы» в ноябре 2017 года подчеркнул, что «тестирование полностью подтвердило заложенные проектом технические характеристики судна».

Для прояснения ситуации ForPost обратился к компании-производителю с просьбой о консультации по отдельным эксплуатационным характеристикам судна «Комета».

В беседе с нашим корреспондентом пресс-служба производителя «Кометы» рекомендовала обратиться за уточнениями эксплуатационных характеристик судна не к специалистам АО «Судостроительный завод «Вымпел», а непосредственно в концерн «Калашников».

В ответ на отправленный 6 августа запрос нам сообщили, что «всю информацию и контактные данные передали компетентному специалисту концерна, но ответ остается на его усмотрение».

На момент публикации ответа от концерна «Калашников» ForPost не получил.