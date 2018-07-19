Черноморский флот России представит «Бал» и «Бастион» на военно-техническом форуме «Армия-2018»
|19:01 08.08.2018
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|Крым
Черноморский флот России представит ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» на военно-техническом форуме «Армия-2018», который пройдет в Ростовской области.
Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ, передает Крым Информ.
«На международном военно-техническом форуме «Армия-2018», одна из выставочных площадок которого расположена в Ростовской области, командование Черноморского флота представит стоящие на вооружении береговой ракетный комплекс «Бастион», береговой самоходный артиллерийский комплекс «Берег», а также уникальный макет берегового ракетного комплекса «Бал», – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, гости форума смогут увидеть новейший подводный необитаемый аппарат, принятый в прошлом году в состав аварийно-спасательного отряда Черноморского флота РФ.
В пресс-службе подчеркнули, что в рамках проведения международного военно-технического форума «Армия-2018» в военных округах и на Северном флоте будут организованы демонстрационные показы и выставочные экспозиции образцов вооружения, военной и специальной техники.
В Южном военном округе динамический и статический показы пройдут на полигоне Кадамовский с 21 по 26 августа.
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