Черноморский флот России представит ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» на военно-техническом форуме «Армия-2018», который пройдет в Ростовской области.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ, передает Крым Информ.

«На международном военно-техническом форуме «Армия-2018», одна из выставочных площадок которого расположена в Ростовской области, командование Черноморского флота представит стоящие на вооружении береговой ракетный комплекс «Бастион», береговой самоходный артиллерийский комплекс «Берег», а также уникальный макет берегового ракетного комплекса «Бал», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, гости форума смогут увидеть новейший подводный необитаемый аппарат, принятый в прошлом году в состав аварийно-спасательного отряда Черноморского флота РФ.

В пресс-службе подчеркнули, что в рамках проведения международного военно-технического форума «Армия-2018» в военных округах и на Северном флоте будут организованы демонстрационные показы и выставочные экспозиции образцов вооружения, военной и специальной техники.

В Южном военном округе динамический и статический показы пройдут на полигоне Кадамовский с 21 по 26 августа.