Таможенная служба Республики Молдова и таможенные власти Румынии договорились о ряде совместных мер, направленных на ускорение проверки транспорта на КПП в период 7-31 августа, когда поток людей возрастает на более чем 20%.

Меры предусмотрены в Совместном плане действий, подписанном на Албицэ директором Таможенной службы Республики Молдова Виталием Врабие и Богданом Лари Михеем, вицепредседателем Национального агентства налогового управления Румынии, координирующего деятельность таможенных структур, передает allmoldova.

Диалог был усилен в том числе после недавнего визита премьера Республики Молдова Павла Филипа на таможенный пост «Леушены», где выявил ряд нестыков в действиях, которые приводят к увеличению времени пересечения границы с Румынией.

Премьер Павел Филип направил также письмо своей румынской коллеге, Виорике Дэнчилэ, в котором настоял на вмешательстве правительства Румынии в поиске оптимального решения для ускорения прохождения совместной границы.

Таким образом, обе стороны договорились увеличить число персонала и техники для проверки, использовать все полосы движения, в том числе противоположные движению, а также усилить обмен информации.

Напомним, меры, предложенные Таможенной службой предусматривают, что начальники таможенных постов и их заместители тоже будут проводить проверки, а в случае нехватке персонала, к работе привлекут дополнительные силы. Это станет возможно за счёт создания групп реагирования, которых можно будет вызывать даже из отпуска.

«Мы круглосуточно мониторизируем ситуацию на пограничных постах, и в случае возрастания потока транспорта и людей, вмешиваемся для ускорения проверки. Сейчас - период отпусков, а значит люди должны проводить как можно больше времени на отдыхе с семьей, а не в ожидании - на таможне. Поэтому крайне важно, чтобы люди получали быструю проверну по обе стороны границы»,- отметил Виталий Врабие.

В ответ, глава Таможень в Румынии Богдан Лари Михей заявил, что их сторона пополнила 210 вакантных мест в структуре, а также рассчитывает увеличить штат ещё на 200 человек. Это позволит увеличить количество таможенных работников на самых загруженных постах.

На сегодняшний день самый пересекаемый пост - по-прежнему Леушены. Только на прошлой неделе на нем зарегистрировано свыше 24.000 пересечений транспорта, в то время как в другие периоды года эта цифра составляет примерно 18.000. Если на Леушенах в смене работает 18-19 инспекторов, то на Албицэ - лишь 10-12.

Обсуждение коснулось и необходимости реабилитировать инфраструктуру таможенных постов и ускорение внедрения совместных постов на границе с Румынией.

«Есть два проекта, которые мы продолжаем активно продвигать, поскольку лишь их внедрение облегчим пересечение границ, создавая оптимальные условия контроля»,- подчеркнул Виталий Врабие.