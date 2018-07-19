Крымская епархия УПЦ МП организует паломничества в Россию и Беларусь с нарушением украинского миграционного законодательства - в обход легальных пунктов пропуска.

Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины, передает Укринформ.

"Крымская епархия УПЦ (МП) организует паломничества в Россию и Беларусь в обход легальных пунктов пропуска", - говорится в сообщении.

РИСУ цитирует сообщение с сайта епархии УПЦ МП оккупированного полуострова, из которого следует, что маршрут, предлагаемый паломникам паломническим отделом Симферопольской и Крымской епархии УПЦ МП, предусматривает переезды Симферополь – Ростов-на-Дону и Задонск — Симферополь.

При этом, подчеркивают в Службе, постановлением Кабинета министров Украины от 4 июня 2015 года № 367 был утвержден Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее через контрольные пункты "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар".

Нарушение порядка влечет административную ответственность, предусмотренную статьей 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях.