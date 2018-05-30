"Укрзализныця" обнародовала график движения поезда "четырех столиц" из Киева в Минск, Вильнюс и Ригу

17:42 08.08.2018 0 комментариев Украина

Поезд Киев-Минск-Вильнюс-Рига, который запустят с 28 сентября текущего года, будет ходить под номером 31 из украинской столицы и 32 - в обратном направлении.

Как пишет ЦТС, расписание движения поезда уже доступно на сайте "Укрзализныци".

Так, из Киева он будет отправляться в 14:07. При этом в УЗ, предупреждают, что двери в вагоны закроют уже в 13:42, после чего будет проводиться паспортный и таможенный контроль.

Прибывать в Минск пассажирский состав будет в 23:35, отправляться оттуда в 00:02; в Вильнюсе поезд будет в 04:25, а отправится оттуда уже в 04:30; в Ригу поезд будет приходить в 09:05.

Таким образом время в пути между конечными станциями маршрута займет 19 часов.

На своем пути поезд также проследует через белорусские Словечно, Калиновичи, Жлобин-Пассажирский, Молодечно, Сморгонь, Гудогай, литовские Кяну и Шяуляй, латвийскую Елгаву.

В обратном направлении поезд будет отправляться из Риги в 11:10, прибывать в Киев в 06:42, то есть будет в пути 19 с половиной часов.

Что касается периодичности следования, то из столицы Украины поезд будет отправлен 28 сентября, 4, 12, 18, 26 октября, 2, 8, 16, 22, 30 ноября и 6 декабря.

Из Риги - 29 сентября, 5, 13, 19, 27 октября, 3, 9, 17, 23 ноября, 1 и 7 декабря.

Билеты на поезд должны быть доступны в продаже за 45 дней до отправления.

Напомним, что изначально планировалось, что поезд будет ходить также и в столицу Эстонии - Таллинн.

В 2017 году проект назывался "поезд пяти столиц".

В УЗ, в целом, от таких планов не отказываются, а также заявляли, что цена билетов на поезд должна быть в два раза меньше, чем на соответствующие авиарейсы.



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