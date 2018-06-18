Российские военные проводят в Приднестровье армейские игры «Воин Содружества-2018»

17:15 08.08.2018 0 комментариев Приднестровье

Армейские игры «Воин Содружества-2018» проходят в Тирасполе на этой неделе по инициативе российских военных.

Как передает агентство «Infotag», министерство обороны РФ сообщило, что за звание лучших в воинском деле борются шесть команд – представители Оперативной группы российских войск и силовых ведомств Приднестровья - минобороны, МВД, министерства госбезопасности, министерства юстиции и службы охраны.

Соревнования проводятся в военном городке и на войсковом стрельбище ОГРВ.

На первом этапе соревновались экипажи бронетранспортеров, снайпера, а также специалисты тылового обеспечения и ремонтных подразделений в рамках военных состязаний «Снайперский рубеж», «Суворовский натиск», «Армейский запас» и «Рембат», где оценивалась физическая подготовка военнослужащих.

Они преодолевали специализированную полосу препятствий, которая включала в себя ров, лабиринт-змейку, забор с наклонной доской, разрушенный мост и разрушенную лестницу, стену с двумя проломами, подземный лаз и заграждение из проволоки. Также, в полосу препятствий были включены специализированные элементы для каждой категории специалистов. В нагрузку ко всему, военнослужащие перемещали с собой импровизированный ящик с боеприпасами весом в 24 кг.

В рамках второго этапа экипажи бронетранспортеров соревновались в снятии пулеметов, их неполной разборке, сборке и установке, а экипажи мастерских технического обслуживания - в надевании противогазов и общевойскового защитного комплекта, а также в сооружении пункта технического наблюдения.

В ходе конкурса «Снайперский биатлон» снайперские пары преодолевали динамическую стену, выполняли стрельбу по цели «дрон» и грудной фигуре на расстоянии 250-300 м. Также, снайперы выполняли стрельбу из пистолета по появляющимся на 20 секунд поясным фигурам на расстоянии 25-35 м и движущимся под углом 90 градусов к плоскости стрельбы со скоростью 2-3 м/с на протяжении 60 м.



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