Министерство обороны разместило тендер на поставку системы охраны для военных объектов в оккупированном Крыму, говорится в материалах на портале госзакупок.

Как говорится в тендере, министерство закупит комплекс технических средств охраны "Галактика 1 СВ".

Комплекс предназначается для "оснащения объектов Вооруженных Сил Российской Федерации I, II, III категорий, дислоцированных на территории Республики Крым", сообщает Fixygen.

Всего на закупку выделено 535,97 млн рублей.

Работы по "поставке, установке и наладке комплекса" должны быть завершены до 10 ноября 2020 года.

На сайте компании-производителя указывается, что комплекс "Галактика 1СВ" предназначен для обеспечения комплексной безопасности объектов Вооруженных сил Российской Федерации на основе применения оптимизированного состава компонентов и систем унифицированных изделий, интегрируемых на единой программной платформе.

В состав комплекса входит комплект периметровых средств обнаружения, технических средств наблюдения, автоматическая система пожарной сигнализации, комплект средств обнаружения запрещенных предметов и веществ, а также система охранного освещения, комплект средств связи и тревожно-вызывной сигнализации.