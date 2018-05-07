"Круизное недоразумение" "Князь Владимир" все таки отправился в первый в этом году рейс в оккупированный Крым
|16:22 08.08.2018
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|Крым
"Круизное недоразумение" "Князь Владимир" вышел в первый в этом году круизный рейс в оккупированный Крым.
Об этом сегодня сообщили в морском порту Сочи, передает Крым Информ.
"Лайнер отплыл в 9.10", – сказал агентству представитель порта.
Напомним ранее, Оккупанты рискнут запустить "круизное недоразумение" "Князь Владимир" 8 августа.
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