"Круизное недоразумение" "Князь Владимир" вышел в первый в этом году круизный рейс в оккупированный Крым.

Об этом сегодня сообщили в морском порту Сочи, передает Крым Информ.

"Лайнер отплыл в 9.10", – сказал агентству представитель порта.

Напомним ранее, Оккупанты рискнут запустить "круизное недоразумение" "Князь Владимир" 8 августа.