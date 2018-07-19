Оккупационные власти хотят закрыть междугороднее троллейбусное сообщение в аннексированном Крыму.

Так называемый "глава правительства" оккупированного Крыма Сергей Аксенов выступил с инициативой заменить троллейбусы, курсирующие на трассе Симферополь-Ялта, на электробусы, сообщают Новости Крыма.

По мнению оккупантов, это сэкономит миллиарды на ремонте контактных сетей, о нехватке электроэнергии умалчивается.

Аксенов даже нашел завод в России, который выпускает «современные автобусы на электрической тяге».

Закупка 100 новых электробусов будут стоить порядка 1,8 млрд рублей.

Напомним, троллейбусная ветка от Симферополя до Ялты - самый протяженный в мире междугородный троллейбусный маршрут, длина которого составляет 84 км.

Он связывает столицу Крыма с курортами Южного берега: Алуштой, Гурзуфом, Партенитом, Ялтой и другими.

Линия была открыта в 1961 году.

В настоящее время на ней преимущественно работает троллейбусы, произведенные в Украине в 2010-2013 годах.