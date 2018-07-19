Оккупанты Крыма хотят закрыть самый протяженный в мире междугородный троллейбусный маршрут
|15:55 08.08.2018
|0 комментариев
|Крым
Оккупационные власти хотят закрыть междугороднее троллейбусное сообщение в аннексированном Крыму.
Так называемый "глава правительства" оккупированного Крыма Сергей Аксенов выступил с инициативой заменить троллейбусы, курсирующие на трассе Симферополь-Ялта, на электробусы, сообщают Новости Крыма.
По мнению оккупантов, это сэкономит миллиарды на ремонте контактных сетей, о нехватке электроэнергии умалчивается.
Аксенов даже нашел завод в России, который выпускает «современные автобусы на электрической тяге».
Закупка 100 новых электробусов будут стоить порядка 1,8 млрд рублей.
Напомним, троллейбусная ветка от Симферополя до Ялты - самый протяженный в мире междугородный троллейбусный маршрут, длина которого составляет 84 км.
Он связывает столицу Крыма с курортами Южного берега: Алуштой, Гурзуфом, Партенитом, Ялтой и другими.
Линия была открыта в 1961 году.
В настоящее время на ней преимущественно работает троллейбусы, произведенные в Украине в 2010-2013 годах.
Ещё на эту тему:
СЭЗ в оккупированном Крыму растет как на дрожжах - за счет малого и среднего бизнеса
Из торжественно открытого в Форосе пункта скорой помощи через несколько дней исчезли не только машины «скорой», но и табличка
Американская Best Western ушла из Крыма, планирует весной-2019 открыть гостиницу во Львове
За деньги «Ростеха» Херсонес превращают в элитный заповедник для материковых толстосумов
72% покупателей недвижимости в оккупированном Севастополе — жители "других регионов" России
Оккупанты в Крыму сдают лес в аренду
В оккупированном Севастополе "проснувшийся" оползень повредил железную дорогу / Фото