Группа «друзей Грузии» призвала Москву вывести войска с оккупированных территорий
|15:28 08.08.2018
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|Грузия
11 стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обнародовали заявление к десятой годовщине войны между Россией и Грузией.
Неофициальная "группа друзей Грузии" призвала Москву вывести войска с оккупированных грузинских территорий и отказаться от признания так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии, сообщает Радио Свобода.
"Спустя десять лет после российского военного вторжения в Грузию мы по-прежнему глубоко обеспокоены продолжающейся оккупацией грузинских территорий. Мы подчеркиваем необходимость мирного разрешения конфликта на основе полного уважения к Хартии ООН, Хельсинкским соглашениям и фундаментальным нормам и принципам международного права", - отмечается в заявлении.
Подписавшие его страны также высказались за создание мониторинговой миссии ОБСЕ в Грузии.
С заявлением о поддержке территориальной целостности Грузии в её международно признанных границах вновь выступил и Госдепартамент США.
10 лет назад российские вооруженные силы вступили в конфликт с Грузией на стороне Абхазии и Южной Осетии. Согласно официальной позиции властей России и самопровозглашенных Южной Осетии и Абхазии, их действия, названные "принуждением к миру", были ответом на агрессию Грузии против мирных югоосетинских жителей и находившихся рядом российских миротворцев. В Тбилиси заявляют, что это была спланированная агрессия со стороны России.
26 августа Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств.
В июне этого года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия станет членом альянса. В ответ Владимир Путин предупредил, что Кремль "крайне негативно" отреагирует на этот шаг, так как он является "прямой угрозой для национальной безопасности России". А российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что вступление Грузии в НАТО может спровоцировать "страшный" конфликт.
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