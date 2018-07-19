В акватории Черного моря экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» провел учения по ведению боя одиночным кораблём.

Об этом сообщается на сайте Минобороны страны-агрессора, передает Флот - 2017.

В ходе учения расчёт противовоздушной обороны МРК «Вышний Волочек» обнаружил беспилотный летательный аппарат, совершавший маневры под управлением с неопознанного судна с выключенной системой опознавания и отсутствующим в сети каналом радиосвязи.

Моряки-артиллеристы поразили условную воздушную цель.

При сближении с судном-нарушителем «Вышний Волочок» встретил сопротивление и применил по условному противнику артиллерийскую установку А-190 «Универсал».

Напомним, Путин пообещал российским военным 26 новых кораблей и судов в 2018 году: 6 из них получит Черноморский флот РФ.

В начале июня малый ракетный корабль «Вышний Волочек» был принят в состав ЧФ РФ для прохождения боевой службы.