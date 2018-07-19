В оккупированном Крыму ЧФ РФ готовит ракетные корабли к ведению одиночного боя
|15:01 08.08.2018
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|Крым
В акватории Черного моря экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» провел учения по ведению боя одиночным кораблём.
Об этом сообщается на сайте Минобороны страны-агрессора, передает Флот - 2017.
В ходе учения расчёт противовоздушной обороны МРК «Вышний Волочек» обнаружил беспилотный летательный аппарат, совершавший маневры под управлением с неопознанного судна с выключенной системой опознавания и отсутствующим в сети каналом радиосвязи.
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При сближении с судном-нарушителем «Вышний Волочок» встретил сопротивление и применил по условному противнику артиллерийскую установку А-190 «Универсал».
Напомним, Путин пообещал российским военным 26 новых кораблей и судов в 2018 году: 6 из них получит Черноморский флот РФ.
В начале июня малый ракетный корабль «Вышний Волочек» был принят в состав ЧФ РФ для прохождения боевой службы.
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