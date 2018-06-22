В Одессе проходит рабочая встреча украинских и иностранных военных специалистов
|14:34 08.08.2018
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|Одесса
В Одессе стартовала четырехдневная рабочая встреча украинских военных моряков с иностранными специалистами для выработки рабочих материалов Стратегии развития ВМС Украины до 2035г.
Основой Стратегии развития станет анализ развития морских, береговых и возможностей обеспечения национального флота, а также его ресурсного обеспечения.
Об этом сообщается на странице ВМСУ в Facebook, передает Флот - 2017.
Над Стратегией совместно с украинскими военными моряками работают иностранные специалисты, представители Национального университета обороны Украины им. Ивана Черняховского, научных и научно-исследовательских организаций.
Цель рабочей встречи - обсуждение и выработка рабочих материалов к документам перспективного развития и применения Военно-Морских Сил ВС Украины в соответствии со стандартами НАТО во исполнение Стратегического оборонного бюллетеня.
Основная задача встречи – проведение анализа развития морских, береговых и возможностей обеспечения национального флота, а также его ресурсного обеспечения.
Участники также определятся с главами Стратегии развития Военно-Морских Сил ВС Украины, обсудят их содержание и основные аспекты.
Документ должен быть готов к концу октября 2018 г.
Как сообщалось ранее, Командование ВМС Украины подчеркивает, что все российские учения на море имеют откровенно наступательный характер.
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