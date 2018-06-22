В Одессе стартовала четырехдневная рабочая встреча украинских военных моряков с иностранными специалистами для выработки рабочих материалов Стратегии развития ВМС Украины до 2035г.

Основой Стратегии развития станет анализ развития морских, береговых и возможностей обеспечения национального флота, а также его ресурсного обеспечения.

Об этом сообщается на странице ВМСУ в Facebook, передает Флот - 2017.

Над Стратегией совместно с украинскими военными моряками работают иностранные специалисты, представители Национального университета обороны Украины им. Ивана Черняховского, научных и научно-исследовательских организаций.

Цель рабочей встречи - обсуждение и выработка рабочих материалов к документам перспективного развития и применения Военно-Морских Сил ВС Украины в соответствии со стандартами НАТО во исполнение Стратегического оборонного бюллетеня.

Основная задача встречи – проведение анализа развития морских, береговых и возможностей обеспечения национального флота, а также его ресурсного обеспечения.

Участники также определятся с главами Стратегии развития Военно-Морских Сил ВС Украины, обсудят их содержание и основные аспекты.

Документ должен быть готов к концу октября 2018 г.

Как сообщалось ранее, Командование ВМС Украины подчеркивает, что все российские учения на море имеют откровенно наступательный характер.