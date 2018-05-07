Оккупанты рискнут запустить "круизное недоразумение" "Князь Владимир" 8 августа
|14:07 08.08.2018
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|Крым
"Круизное недоразумение" "Князь Владимир", чей выход в круиз, после пожара, откладывался уже два раза с 5 августа, должен покинуть порт Сочи утром, 8 августа.
Об этом РИА Новости сообщил Андрей Михайловский, руководитель компании, выступающей генеральным агентом по продаже круизов на теплоходе "Князь Владимир".
Он уточнил, что 5 августа выход в рейс отложили до вечера вторника, 7 августа, а теперь ожидается, что круиз начнется в среду, 8 августа, утром.
По его словам, у компании-оператора ООО "Черноморские круизы" возникла задержка с разрешительными документами, но вопрос решен.
"Надеемся, что утром "Князь Владимир" выйдет в рейс, а дальше посмотрим по ситуации, — объяснил Михайловский. – Туристам, которые ожидают отправления теплохода, предложили различные варианты компенсаций, в том числе: посетить и следующий круиз, стартующий в воскресенье".
Напомним, первый в этом сезоне рейс из Сочи в аннксированный Крым круизного лайнера "Князь Владимир", запланированный на 6 мая, был отменен. На судне произошел пожар.
Позже стало известно, что все круизные маршруты из Сочи в Севастополь на лайнере "Князь Владимир" отменены до августа "по техническим причинам".
Ближайшая дата, на которую было можно купить билет, — 5 августа.
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