"Круизное недоразумение" "Князь Владимир", чей выход в круиз, после пожара, откладывался уже два раза с 5 августа, должен покинуть порт Сочи утром, 8 августа.

Об этом РИА Новости сообщил Андрей Михайловский, руководитель компании, выступающей генеральным агентом по продаже круизов на теплоходе "Князь Владимир".

Он уточнил, что 5 августа выход в рейс отложили до вечера вторника, 7 августа, а теперь ожидается, что круиз начнется в среду, 8 августа, утром.



По его словам, у компании-оператора ООО "Черноморские круизы" возникла задержка с разрешительными документами, но вопрос решен.



"Надеемся, что утром "Князь Владимир" выйдет в рейс, а дальше посмотрим по ситуации, — объяснил Михайловский. – Туристам, которые ожидают отправления теплохода, предложили различные варианты компенсаций, в том числе: посетить и следующий круиз, стартующий в воскресенье".



Напомним, первый в этом сезоне рейс из Сочи в аннксированный Крым круизного лайнера "Князь Владимир", запланированный на 6 мая, был отменен. На судне произошел пожар.

Позже стало известно, что все круизные маршруты из Сочи в Севастополь на лайнере "Князь Владимир" отменены до августа "по техническим причинам".

Ближайшая дата, на которую было можно купить билет, — 5 августа.