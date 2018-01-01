Китай реализует проект по строительству третьей атомной электростанции на северо-западе Турции. Две другие АЭС расположены в Аккую и Синопе, новую запустят во Фракии.



Об этом заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

"После строительства АЭС в Аккую и Синопе наш третий проект будет во Фракии. АЭС в Восточной Фракии мы построим с Китаем", - приводит его слова телеканал CNN Turk, сообщает ТАСС.

Вероятность строительства Китаем третьей АЭС в Турции ранее обсуждалась главой МИД страны Мевлютом Чавушоглу в ходе его поездки в Китай в июне этого года.

Эту тему также поднимали на переговорах президент Турции Тайип Эрдоган и председатель КНР Си Цзиньпин на полях десятого саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

В настоящее время в Мерсине на берегу Средиземного моря идет строительство первой в республике атомной электростанции "Аккую", которую строит российская госкорпорация "Росатом".

Церемония начала строительства первого блока состоялась в апреле, в ней принимали участие президенты двух стран Тайип Эрдоган и Владимир Путин.

Ожидается, что первый блок будет введен в эксплуатацию к столетию Турецкой Республики в 2023 году.

Вторую атомную электростанцию Анкара собирается построить в городе Синоп на севере страны, на побережье Черного моря.

По данным газеты Sabah, строительством объекта будет заниматься французско-японский консорциум. Стоимость проекта оценивается в $22-25 млрд.





