Китай реализует проект по строительству третьей атомной электростанции на северо-западе Турции
|13:40 08.08.2018
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|Турция
Китай реализует проект по строительству третьей атомной электростанции на северо-западе Турции. Две другие АЭС расположены в Аккую и Синопе, новую запустят во Фракии.
Об этом заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.
"После строительства АЭС в Аккую и Синопе наш третий проект будет во Фракии. АЭС в Восточной Фракии мы построим с Китаем", - приводит его слова телеканал CNN Turk, сообщает ТАСС.
Вероятность строительства Китаем третьей АЭС в Турции ранее обсуждалась главой МИД страны Мевлютом Чавушоглу в ходе его поездки в Китай в июне этого года.
Эту тему также поднимали на переговорах президент Турции Тайип Эрдоган и председатель КНР Си Цзиньпин на полях десятого саммита БРИКС в Йоханнесбурге.
В настоящее время в Мерсине на берегу Средиземного моря идет строительство первой в республике атомной электростанции "Аккую", которую строит российская госкорпорация "Росатом".
Церемония начала строительства первого блока состоялась в апреле, в ней принимали участие президенты двух стран Тайип Эрдоган и Владимир Путин.
Ожидается, что первый блок будет введен в эксплуатацию к столетию Турецкой Республики в 2023 году.
Вторую атомную электростанцию Анкара собирается построить в городе Синоп на севере страны, на побережье Черного моря.
По данным газеты Sabah, строительством объекта будет заниматься французско-японский консорциум. Стоимость проекта оценивается в $22-25 млрд.
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