Американская Best Western ушла из Крыма, планирует весной-2019 открыть гостиницу во Львове

13:13 08.08.2018 0 комментариев Крым

Американский гостиничный оператор Best Western Hotels & Resorts (США) исключил из своей сети The Best Western Sevastopol Hotel в аннексированном Крыму, весной 2019 года планирует запустить под своим брендом гостиницу Best Western Plus на 70 номеров во Львове.

Согласно данным официального веб-сайта Best Western, по состоянию на 6 августа информация о гостинице в оккупированном Севастополе и возможности ее бронировании отсутствует.

Как сообщалось, гостиница "Севастополь" была включена в сеть Best Western в конце 2009 года и являлась единственным объектом в портфеле оператора в Украине. Комментарий о выходе компании из аннексированного Крыма агентству "Интерфакс-Украина" пока не удалось получить.

Как указывается на сайте гостиницы, в настоящее время она действует под названием Sevastopol Hotel&Spa, локацией указан пр.Нахимова, 8, Севастополь, Россия.

В то же время, как сообщил управляющий партнер девелоперской компании ArtBuild Hotel Group (ABHG, Киев) Алексей Евченко, компания подписала договор с Best Western Hotels&Resorts об управлении отелем во Львове под брендом Best Western Plus.

"Сейчас идет реализация проекта гостиницы во Львове по ул.Сапожная, 6. Это отель на 70 номеров. Инфраструктура включает также ресторан. Ввод в эксплуатацию запланирован на весну 2019 года. ArtBuild Hotel Group реализует проект в качестве девелопера, а ArtBuild Hotel Management, которая является управляющей компанией и входит в группу ArtBuild, подписала договор об управлении отелем под брендом Best Western Plus. Сейчас проект находится на завершающей стадии реконструкции, строительства и оснащения", - рассказал А.Евченко агентству "Интерфакс-Украина".

Как он отметил, ArtBuild Hotel Group к 2014 году подписала договор об использовании бренда Best Western для проекта гостиницы категории upper midscale (3+) на 89 номеров в Киеве. Также компания вела переговоры о подписании аналогичного договора для отеля в Одессе.

И после 2014 года оба проекта "замороженные" по инициативе инвесторов.

Как он пояснил, компания ArtBuild Hotel Group являлась эксклюзивным партнером и официальным представителем бренда Best Western до 2016 года, сейчас же выступает "просто партнером, развивающим в Украине проекты гостиниц под данным брендом".

Best Western Hotels & Resorts – одна из крупнейших мировых гостиничных сетей, которая насчитывает около 4,2 тыс. гостиниц в более 100 странах мира.

Компания объединяет отели под 11 брендами: Best Western, Best Western Plus, Best Western Premier, Vīb, Glō, Executive Residency by Best Western, BW Premier Collection, BW Signature Collection, by Best Western; а также франчайзинговые сети SureStay Hotel by Best Western, SureStay Plus Hotel by Best Western и SureStay Collection by Best Western.

ArtBuild Hotel Group - одна из первых компаний в Украине, специализирующихся на гостиничном fee-девелопменте и консалтинге. Компания реализует проекты гостиничной недвижимости в сегментах две, три, четыре звезды.

С 2011 до 2016 года ABHG являлась официальным представителем в Украине гостиничной сети Best Western International.

 



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