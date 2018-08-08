В США предложили свести в единую систему, от «украинских» до «кибертеррористических», все санкции против России
|12:47 08.08.2018
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|Россия
В США предложили свести в единую систему все санкции против России. Для этого в американском правительстве хотят создать «санкционный координационный офис», который будет вести переговоры со странами Европейского союза о поддержке санкций.
«Законопроект предполагает объединение всех вводившихся отдельными актами антироссийских санкций, от «украинских» до «кибертеррористических», в единый механизм», — говорится в «Акте по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018», который оказался в распоряжении «Коммерсанта», передает Новая Газета.
Законопроект предполагает введение запрета на долларовые расчеты в США и заморозку активов семи российских банковских структур, которые уже находятся под санкциями, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Промсвязьбанка. Помимо этого, предлагается запретить операции с российскими госдолгом сроком обращения более двух недель.
В тексте поддерживается идея внесения поправок в уголовное законодательство.
Республиканцы предлагают предъявлять федеральные обвинения лицам, причастным к кибератакам на системы, связанные с выборами.
Кроме того, они намерены ввести определение «неправомерного вмешательства в выборы в США». Уличенным в этом иностранным гражданам не будут выдавать американскую визу.
Республиканцы также вынесли на обсуждение вопрос о признании России «государством, спонсирующим терроризм», пишет «Коммерсант».
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Документ был внесен в Сенат членами Республиканской партии 2 августа, однако его полный текст до сих пор не опубликован на сайте Конгресса.
По словам политиков, новые санкции должны увеличить давление на Россию после ее предполагаемого вмешательства в выборы президента США, а также агрессии в Крыму и деятельности в Сирии.
В анонсе новых санкций также упоминалось требование подготовки доклада об активах и состоянии президента России Владимира Путина.
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