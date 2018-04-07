Блогер и сотрудник пропагандистских российских медиа Грэм Филлипс ворвался в посольство с криками о "фашистах и натовских зомби"

Об этом сообщает 1tv, передает LIGA.net.

Он ворвался на выставку грузинского художника Гии Бугадзе к десятой годовщине войны в Грузии и начал выкрикивать антигрузинские лозунги.

По словам журналистки Тамары Карелидзе, Филлипс кричал, что Грузия была агрессором в этой войне, а собравшиеся - "фашисты и зомби пропаганды НАТО".

Блогера и троих его соратников, которые снимали все на видео, задержала полиция.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает Россию виновной в отделении от республики непризнанных Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. Глава комитета министров Совета Европы Мария Пейчинович Бурич отметила, что конфликт в Грузии, "к сожалению, до сих пор не урегулирован".