В Лондоне в посольстве Грузии задержали прокремлеского блогера Грэма Филлипса / Видео
|12:20 08.08.2018
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|Грузия
Блогер и сотрудник пропагандистских российских медиа Грэм Филлипс ворвался в посольство с криками о "фашистах и натовских зомби"
Об этом сообщает 1tv, передает LIGA.net.
Он ворвался на выставку грузинского художника Гии Бугадзе к десятой годовщине войны в Грузии и начал выкрикивать антигрузинские лозунги.
По словам журналистки Тамары Карелидзе, Филлипс кричал, что Грузия была агрессором в этой войне, а собравшиеся - "фашисты и зомби пропаганды НАТО".
Блогера и троих его соратников, которые снимали все на видео, задержала полиция.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает Россию виновной в отделении от республики непризнанных Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. Глава комитета министров Совета Европы Мария Пейчинович Бурич отметила, что конфликт в Грузии, "к сожалению, до сих пор не урегулирован".
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