Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Госсекретарем США Майком Помпео.

Об этом сообщает пресс-службаПрезидента Украины, передает Информационное Сопротивление.

Стороны обговорили подходы к дальнейшему противодействия российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины, в том числе с учетом последних контактов между главами двух государств.

В частности, Петр Порошенко поблагодарил Помпео за историческую декларацию о непризнании попытки аннексии украинского Крыма российским агрессором и дальнейшую политику поддержки деоккупации Крыма.

Помпео подтвердил, что подходы США в отношении России остаются четкими и недвусмысленными - пока Кремль не изменит свою конфронтационную политику, цена агрессии для России будет и дальше расти.

Так, политика санкций в отношении России будет сохраняться, пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины, включая Крым.

Попытки российской стороны нагнетать ситуацию будут получать адекватный ответ и увеличивать цену продолжающейся агрессии.

Также собеседники обсудили важность скоординированных действий в рамках продвижения инициативы размещения международных миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса, включая возвращением контроля над неконтролируемой участком границы Украины с Россией.

Было уделено внимание и вопросу освобождения украинских заложников и политических заключенных, содержащихся в России и на оккупированных территориях в Донбассе и в Крыму.

«Необходимо усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских заложников, в том числе Олега Сенцова, который голодает уже 86 день», - отметил Петр Порошенко.