Госсекретарь подтвердил, что санкции США против России сохранятся, пока Путин не вернет Крым
|11:53 08.08.2018
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|Крым
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Госсекретарем США Майком Помпео.
Об этом сообщает пресс-службаПрезидента Украины, передает Информационное Сопротивление.
Стороны обговорили подходы к дальнейшему противодействия российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины, в том числе с учетом последних контактов между главами двух государств.
В частности, Петр Порошенко поблагодарил Помпео за историческую декларацию о непризнании попытки аннексии украинского Крыма российским агрессором и дальнейшую политику поддержки деоккупации Крыма.
Помпео подтвердил, что подходы США в отношении России остаются четкими и недвусмысленными - пока Кремль не изменит свою конфронтационную политику, цена агрессии для России будет и дальше расти.
Так, политика санкций в отношении России будет сохраняться, пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины, включая Крым.
Попытки российской стороны нагнетать ситуацию будут получать адекватный ответ и увеличивать цену продолжающейся агрессии.
Также собеседники обсудили важность скоординированных действий в рамках продвижения инициативы размещения международных миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса, включая возвращением контроля над неконтролируемой участком границы Украины с Россией.
Было уделено внимание и вопросу освобождения украинских заложников и политических заключенных, содержащихся в России и на оккупированных территориях в Донбассе и в Крыму.
«Необходимо усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских заложников, в том числе Олега Сенцова, который голодает уже 86 день», - отметил Петр Порошенко.
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