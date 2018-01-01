В Румынии нашли крепость бронзового века втрое больше Трои

11:26 08.08.2018 0 комментариев Румыния

В настоящее время ученые исследовали чуть больше половины крепости — 55 гектаров из 90.

Они обнаружили, что крепость была окружена земляным валом высотой примерно 20 метров, а за ним был выкопан ров около четырех метров глубиной.

Одной из построек цитадели был огромный дворец длиной 100, и шириной — 40 метров. Сейчас археологи пытаются выяснить, зачем понадобилось строить такое огромное фортификационное сооружение.

В Румынии нашли крепость, построенную около 3,4 тысячи лет назад, сообщает Romanian Insider со ссылкой на местный портал Arandon.ro. Цитадель была построена примерно во времена Троянской войны, а по размерам почти втрое больше гомеровской Трои, информирует news.enovosty.com.

В позднем бронзовом веке (1600/1500 — 1100 лет до нашей эры) древние люди, жившие на территории Румынии, занимались сельским хозяйством, в том числе разводили домашних животных, и охотой. Они делали украшенную орнаментом керамику, умели добывать руду и делать бронзовые, медные и золотые артефакты. Тогдашние обитатели этой территории строили довольно большие поселения, которые, вероятно, были региональными центрами, и другие, деревни, в которых, по-видимому, жили в течение сезона или нескольких.

Недавно археологи нашли на северо-западе страны, в городе Сантана одну из крупнейших построек бронзового века — крепость, построенную около 1400 года до нашей эры. Румынские и немецкие археологи под руководством Рюдигера Краузе (Rüdiger Krause) из Франкфуртского университета имени Гёте и Флорина Гогалтана (Florin Gogâltan) из румынского Института археологии и истории искусств начали археологические работы в Сантане в 2009 году, но основная часть исследований была проведена в последние два года. Недавно исследователи просканировали территорию крепости с помощью лидара и определили ее размеры — около 90 гектаров. По словам исследователей, цитадель оказалась почти втрое больше Трои, которая существовала около 1300-1190 годов до нашей эры, и которую многие исследователи отождествляют с гомеровской Троей, разрушенной греками. При раскопках Трои было найдено, как минимум, 13 поселений разного времени. Древнейшее из них датируется 3000-2600 годами до нашей эры, а город, предположительно, воспетый в «Илиаде», находился в VII слое.

«Троя занимала площадь примерно 30 гектаров, а цитадель в Сантане — 89 гектаров. Здания в Трое были построены из камня, а в Сантане — из кирпича и дерева. Это признак того, что цивилизация на территории Румынии была более развитой, а ее представители умели приспосабливать для строительства материалы, которые у них были», — объясняет Флорин Гогалтан.
 



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