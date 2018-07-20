Медведев надеется устранить дефицит воды в оккупированном Крыму

11:00 08.08.2018 0 комментариев Крым

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министру природных ресурсов и экологии России Дмитрию Кобылкину сформировать межведомственную рабочую группу и разработать программу по решению вопросов ликвидации дефицита воды в аннексированном Крыму и других вододефицитных субъектах страны.

Об этом говорится в поручениях премьер-министра РФ, которые он дал по итогам совещания о социально-экономическом развитии оккупированных Крыма и Севастополя, прошедшего 30 июля, сообщает Крым Информ.

«Сформировать и утвердить межведомственную рабочую группу по вопросам водообеспечения Крымского полуострова и других вододефицитных регионов с привлечением в том числе в её состав представителей минобороны России, госкорпорации «Росатом», Российской академии наук и заинтересованных субъектов Российской Федерации, – говорится в сообщении. – В рамках указанной рабочей группы разработать и представить программу по решению вопросов ликвидации дефицита воды в субъектах Российской Федерации. О результатах доложить в правительство РФ до 10 сентября 2018 года».

Медведев также поручил федеральным органам исполнительной власти и «правительствам» оккупированных Крыма и Севастополя «принять исчерпывающие меры к безусловному исполнению обязательств по выполнению мероприятий программы (федеральной целевой программы развития Крыма) в установленные сроки. Во всех случаях нарушения промежуточных сроков реализации мероприятий программы должны быть приняты решения о реализации мер компенсирующего характера, обеспечивающих завершение строительства (реконструкции) объектов в ранее установленные сроки.

Также премьер-министр поручил министерству сельского хозяйства РФ и «правительствам» оккупированных Крыма и Севастополя разработать меры, направленные на стимулирование развития агропромышленного комплекса полуострова.

О результатах необходимо доложить в правительство РФ до 25 сентября 2018 года.



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