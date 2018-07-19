Командование ВМС Украины подчеркивает, что все российские учения на море имеют откровенно наступательный характер

09:15 08.08.2018 0 комментариев Крым

Командование Военно-морских сил ВСУ обнародовало стратегию развития национального военного флота до 2035 года, которая даст возможность противостоять российской агрессии против Украины на море.

«Одной из главных задач по восстановлению флота Командование ВМС считает заложение основ планомерного и устойчивого развития Военно-Морских Сил, как вида Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении ВМС ВСУ на официальной странице в Facebook, передает Главред.

Стратегию развития ВМС разрабатывают почти все работающие в секторе безопасности структуры: военные, гражданские, научные, аналитические, представители стран-партнеров и волонтерских организаций.

«Мы четко понимаем, что угрозы с морского направления реальны, а ситуация на Черном и Азовском морях имеет тенденцию к обострению. Россия не отказалась от своих агрессивных намерений, и ведет скоординированную гибридную войну против Украины, также и на море. Наращивает свою группировку в Крыму, количественно и качественно увеличивает возможности Черноморского флота, многократно усилила морскую группировку пограничной службы ФСБ», – говорится в заявлении.

Командование ВМС подчеркивает, что все российские учения на море имеют откровенно наступательный характер.

«Россией фактически оккупирована большая часть нашей исключительной (морской) экономической зоны, осуществляется ограбление украинских морских ресурсов. Как скрытый элемент блокады, проводится искусственное задержание в Керченском проливе и Азовском море судов, которые пользуются портами Украины. Российская агрессия в Черном и Азовском морях – реальность», – сообщают в ВМС.

В стратегии указано, что возможности адекватного ответа на морскую агрессию России крайне ограничены финансовым ресурсом, состоянием экономики и временем, поэтому было принято решение сосредоточить усилия на поэтапном восстановлении флота.

В ВМС сформировали несколько этапов, которые позволят выйти на длинный и непростой путь восстановления флота Украины для защиты интересов страны в акватории двух морей.

Напомним, на Азовском побережье армейская авиация проверила свою боеготовность.



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