Постійний Представник Президента України в АРК та Нова громадська платформа протидії окупації Криму провели робочу зустріч

08:49 08.08.2018 0 комментариев Крым

 Постійний Представник Президента України в АРК Борис Бабін та співробітники служб міжнародних зв’язків та правового аналізу Представництва взяли учать у робочій зустрічі учасників реалізації проекту «Ініціювання руху адвокації та солідарності для Українських ВПО (кримських татар) за допомогою сучасних освітніх технологій та ІКТ рішень».

Проект буде реалізовуватися Кримськотатарським ресурсним центром (КТРЦ) спільно з низкою органів влади за підтримки уряду Естонії та Естонського інституту прав людини, повідомляє на своїй сторінці в Facebook Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.

У робочій зустрічі взяли участь Перший заступник Міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар, член Меджлісу кримськотатарського народу Різа Шевкієв, керівник КТРЦ, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, експерт Естонського інституту прав людини Олівер Лооде та представники МЗС України.

Метою проекту було визначено формування КТРЦ системи громадських ініціатив та реалізація у цивілізованих країнах світу єдиної громадської платформи #LiberateCrimea. Учасники обговорили модальність формування такої платформи, шляхи залучення до неї волонтерів різних країн, графік заходів проекту.

Борис Бабін відзначив, що в рамках платформи передбачається реалізація низки завдань Плану невідкладних заходів з протидії російської агресії з тимчасово окупованої території України в Криму, захисту інтересів держави, громадян України та українських юридичних осіб в Криму на 2018-2019 роки.

Постійний Представник відзначив важливість таких ініціатив як складових реалізації концепції «Друзів де-окупації Криму», запровадженій Президентом України Петром Порошенком.



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